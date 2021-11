Oroscopo di sabato 6 novembre: amore, lavoro e salute per ogni segno

Ariete – La comunicazione sarà la tua chiave per questo sabato. Puoi aprire il tuo animo ad un amico intimo o alla persona amata. Qualcosa ti ha turbato per un bel pò di tempo. Oggi è il giorno in cui sfogare la tua rabbia e frustrazione. Una soluzione può emergere mentre si discute. Ricorda che aprire il cuore ti aiuterà. Una sorpresa ti aspetta alla fine della giornata. Avrai bisogno di molta pazienza per trattare con il tuo partner oggi. Non prendere in considerazione ogni problema, perché questo potrebbe disturbare la pace e l’armonia nella tua relazione. Persino disaccordi minori e problemi trascurabili possono trasformarsi in gravi problemi. Il silenzio sarà d’oro oggi. Mantieni la calma e credi nella forza innata della tua relazione e anche questa fase passerà.

Toro – Rimettete le vostre speranze nelle novità in questo sabato : sia in amore, sia in amicizia sia sul lavoro oggi potrebbero accadervi cose piacevoli. Solo cercate di accettarle in pieno e di ragionare con la vostra testa senza cedere alla tentazione di respingerle a priori. Non dovete sempre essere voi a chiedere al vostro partner, cercate di ribaltare la situazione e aspettate che sia lui a prendere l’iniziativa. Lasciatevi trasportare dalla corrente senza dover fare alcuna fatica. Ogni tempo ha la sua pena , e questo ne ha una. Tuttavia cerca di ottenere il massimo dalla tua relazione e consolati al fatto che , probabilmente, sono gli altri a non funzionare. Favorevolmente attivati gli incontri, le comunicazioni e i brevi viaggi. Cerca di frenarti nel1e spese. Difficoltà nei rapporti con stranieri o persone di altre città. Inseguite delle chimere! Cercate di stare coi piedi ben piantati per terra perchè il principe delle favole non esiste da un bel pezzo…

Gemelli – Arriva un bel raggio di sole nella vostra giornata di sabato: era ora. Anche se le difficoltà persistono , ma vi meritate un attimo di felicità. Se state per chiedere un prestito o un mutuo fate in modo da prendervi tutto il tempo necessario per fare le scelte giuste . Marte potrebbe mettervi fretta e potreste commettere errori. Fate attenzione alla durata del finanziamento e all’importo delle rate. Momento culmine per una decisione importante che dovrete prendere : ora è il momento di agire. Un comportamento più simpatico ed esteriormente più affabile e gentile potrebbe giovarvi tantissimo in giornata : anche per recuperare qualche somma di denaro che vi è dovuta. Rinviate la riparazione di un oggetto elettronico : pensate , casomai, se non sia il caso di sostituirlo del tutto. La differenza di spesa non sarebbe poi notevole. Poche e buone sono le cose in sospeso che siete chiamati a risolvere: sistemate quante più situazioni in sospeso possibili. Mettete mano al coraggio e affrontate con decisione ogni problema. Aprite il cuore alla speranza.

Cancro – In questo sabato il tuo stato mentale pacifico potrà essere percepito dal dialogo con gli altri. Sono piuttosto curiosi di sapere cosa succede nella tua vita personale e professionale. Qualcuno vicino a te ha fatto trapelare i tuoi piani futuri davanti a bocche che semplicemente non smettono mai di parlare. Cerca di ignorare tutto questo e rimanere concentrato. È fondamentale che tu comunichi chiaramente le tue esigenze e i tuoi desideri al tuo partner. La tua comunicazione è apparsa piuttosto ambigua e questo potrebbe aver creato confusione nella tua relazione. Questo giorno è perfetto per chiarire ogni incomprensione e rinnovare la vitalità della tua relazione. Potresti anche imparare qualcosa dal tuo partner che è totalmente inaspettato e molto sorprendente per te.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Sii più riflessivo in questo sabato. Evita la fretta. Fai molta attenzione nel traffico. Sarai malinconico. Contatti con gente dello spettacolo o della cultura. Oggi avrai bisogno di indipendenza e di autonomia per dare il meglio. Sarai allegro. Farai conquiste. Riceverai favori. Oggi sarete chiamati a mettere su un piano di sacrifici e privazioni : le vostre finanze non permettono per adesso nuove spese, e quelle già programmate sarà bene rinviarle. Avrete modo di far valere le vostre ragioni : fatelo in modo deciso, protestate pure, ma fatelo educatamente e con tatto. Sono giorni in cui l’impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi. Per chi vive una storia d’amore clandestina è giunto il momento di fari le opportune e giuste domande senza retorica e restando con i piedi perfettamente saldi a terra.

Vergine – Se avete in ballo questioni di eredità, rivolgetevi a un buon avvocato in questo sabato e risolvete ogni dubbio prima di firmare documenti importanti. Se il vostro problema è il lavoro rivolgetevi a un buon consulente che saprà consigliarvi per il meglio. La pace del cuore inizierà a farsi sentire nel momento stesso che avrete perdonato di cuore i torti subiti. Una nuova energia attraverserà la vostra vita …ma dovrete dedicare più tempo alla vita reale. Storie clandestine, extra o complicate , prima di essere vissute andrebbero sempre valutate e pesate. Siete sicuri che state facendo la cosa giusta? Non immischiarti nei problemi altrui : state lontani da bugie e pettegolezzi. Giornata piacevole e affetto dagli amici, Cercate di socializzare. Oggi potreste dover affrontare una grana legale o per un vecchio contenzioso mai chiarito e definito.

Bilancia – In questo sabato ogni tuo sentimento sarà intensificato a causa dell’allineamento delle stelle. Sentirai sia l’amore che l’odio più profondamente che mai. Verranno anche delle opportunità per mostrarti cosa ti impedisce di stare vicino ai tuoi amici ora. Tuttavia, sarà prudente aspettare prima di agire su questi sentimenti e vedere se durano prima di impegnarsi. Sei sempre stato spensierato e disinvolto nella tua relazione d’amore e questo ti ha servito bene in passato. Tuttavia, oggi ti renderai conto che qualsiasi cosa stia succedendo nella tua vita amorosa è veramente seria. Questo può sembrare piuttosto spaventoso per te, ma dovresti capire che fare questo passo arricchirà la tua vita. Troverai appagamento solo se accetti di saltare con entrambi i piedi invece di tastare sempre il terreno.

Scorpione – Tutto ciò che ha a che fare con l’estero ti porterà vantaggi in questo sabato. Sarai attivo, intraprendente. Emanerai un fascino particolare. Cercate di proiettarvi nel futuro : provate a pensare con i vostri progetti più in la del presente. Il cielo è carico di energie e forze che vi verranno dispensate secondo necessità. Non badate alle critiche altrui. Andate avanti a testa alta e ignorate le malelingue. L’amore si fa aspettare. Voi non cercatelo con affanno perchè potrebbe bussare al vostro cuore prima del previsto. Fate una selezione delle migliori offerte disponibili se intendete organizzare un viaggio o una vacanza : non sempre risparmiare diventa una convenienza, soprattutto se organizzate all’estero. Mangia cibi sani e leggeri.

Oroscopo Giorno per Giorno e iscriviti al gruppo qui

L’oroscopo sul tuo cellulare ogni giorno quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – Piccole irritazioni e disaccordi rischieranno di esplodere durante questa giornata di sabato. È importante che trascuri oggi i problemi minori. Altrimenti distruggerai solo la pace della tua stessa mente. Cerca di condividere i tuoi problemi con qualcuno in quanto ciò può migliorare il tuo stato d’animo. Pianificare attività solitarie può essere promettente oggi. C’è qualcuno vicino a te che vuole essere il tuo amante. Ma tu vuoi tenerlo solo per amicizia! Sarà meglio se lasci che questa persona conosca i tuoi sentimenti molto apertamente. Tuttavia questa persona è una fonte ultima di amore e compassione per te e ti ha attutito le delusioni della vita! Il mio consiglio è di riconsiderare la tua decisione.

Capricorno – Questo sabato la tua forza interiore ti consentirà di seguire pensieri a vari livelli. Sei in grado di vedere i vari lati di qualsiasi problema. Hai ragione nel giudicare i tuoi amici e il tuo partner. Segui la tua intuizione in circostanze in cui il pensiero logico non ha spazio. Questo è il momento di esplorare il potenziale nascosto dentro di te. Tieniti lontano da argomenti banali in quanto potrebbero creare un problema per te in seguito. Sei stato attratto profondamente da qualcuno per molto tempo. Ma pochi intralci possono farti pentire di aver perso il tuo tempo su quella persona. La cotta in cui sei caduto non merita tanta attenzione! Passa a qualcuno migliore e sorprendente. Ti meriti qualcuno che ti fa guardare avanti verso il futuro.

Acquario – Qualcuno caro al tuo cuore sta affrontando alcune difficoltà e dovrai prestare un orecchio comprensivo in questo sabato. È molto probabile che finirai per sentirti impaziente e frustrato con i problemi di questa persona, ma è fondamentale che tu presti il tuo sostegno senza critiche. Può influenzare un’amicizia molto importante o anche una collaborazione nella tua vita. Hai bisogno di alleggerire oggi. Goditi un momento di romanticismo e piaceri semplici con il tuo partner e cerca di dimenticare i problemi seri per oggi. La tua relazione è troppo intensa perché tu possa davvero rilassarti. Dovresti cogliere questa opportunità per dedicarti ad attività semplici e divertenti e goderti il piacere di passare del tempo in compagnia l’uno dell’altro.

Pesci – In questo sabato potrai partire per un viaggio avventuroso non pianificato. Potrebbe essere all’interno della città oppure poco distante corto. Ma l’idea è divertirsi molto e sicuramente lo otterrai. Puoi cancellare le tue differenze con qualcuno vicino al tuo cuore. È rimasto in sospeso a lungo, ma quando ti trovi faccia a faccia, potresti voler lasciare andare il passato. Potrebbe essere una situazione di prova per te scegliere tra la tua strada e quella del tuo partner. Ma mantieni la calma e non fermarti a interrogare il tuo partner per qualsiasi problema. Prova a ricambiare l’amore che hai ricevuto dal tuo partner. E ricorda anche a te il duro momento in cui entrambi siete passati con i vostri sforzi congiunti piuttosto che cedere ai desideri.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di sabato 6 novembre: amore, lavoro e salute per ogni segno proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.