oroscopo-e-celebrity:-il-cielo-del-2021-per-12-star

Calato il sipario su un 2020 che resterà (purtroppo) scolpito nella storia, gli sguardi sono già puntati verso il nuovo anno, nella speranza che riservi sorprese migliori del suo predecessore. Anche le celebs si proiettano nel futuro, desiderose chi di continuare le proprie battaglie, chi di confermarsi al top, chi invece di ripartire dopo mesi difficili oppure ritrovare l’amore. E cosa dicono le stelle al riguardo? Ecco il cielo del 2021 per 12 star che già lo scorso anno – per vari motivi – sono state a lungo sotto i riflettori.

Ariete – Jennifer Garner



Fascino e coraggio, anche in questo assurdo 2020 l’attrice americana ha coniugato alla grande famiglia e lavoro, prendendosi cura dei figli e dell’ex marito, Ben Affleck. Pratica, impetuosa, gli astri prevedono per il nuovo anno la riscoperta del relax, del dolce far niente. Per Jennifer sarebbe davvero un traguardo inedito.

Toro – Chiara Ferragni



Parola d’ordine stabilità, raggiunta dalla blogger con tenacia e sacrificio. La concretezza l’ha portata a realizzare progetti come l’incredibile raccolta fondi per l’Ospedale San Raffaele, che le è valsa – con altre iniziative – l’Ambrogino d’Oro. È in arrivo il secondo figlio e – secondo le stelle – anche nuovi attestati di stima.

Gemelli – Johnny Depp



Sguardo simpatico e curioso, tipico di questo segno zodiacale che si contraddistingue per la vivacità intellettuale e a voglia di scoprire. Ecco perché la pandemia su di lui pare abbia colpito duro (oltre alla guerra in tribunale con l’ex moglie). Necessario voltare pagina e ripartire, per mettersi alle spalle questo annus horribilis.

Cancro – Tom Cruise



«Rispettate le norme anti-covid o vi faccio licenziare». I nati in questi mesi dell’anno reagiscono d’istinto, si sa, ma il comportamento dell’attore americano ha denotato anche un po’ di comprensibile nervosismo. Gli astri per lui prevedono un’alleggerimento delle responsabilità (il gossip invece vocifera pure di un nuovo amore).

Leone – Meghan Markle



Il segno egocentrico per eccellenza, lo scorso gennaio ha dato il meglio di sé con la Megxit. I riflettori puntati addosso hanno mostrato il suo cuore d’oro e il suo senso di giustizia: necessario mantenere un equilibrio, sia personale che di coppia. Gli astri sono dalla sua e le preannunciano un consolidamento del rapporto con Harry.

Vergine – Sophia Loren



Intelligente e perfezionista, quando questo segno è nei paraggi tutto deve funzionare al meglio. Non sorprende quindi che, tornata a recitare dopo 11 anni in «La vita davanti», gli esperti di Variety sostengano che possa essere in corsa per un Oscar. Il cielo consiglia di rimanere con i piedi per terra, ma un pensierino non guasta…

Bilancia – Kamala Harris

«We did it», la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti guidata dal senso di giustizia e dal buon rapporto con gli altri, elementi tipici del segno. Cosa aspettarsi per il 2021? Per gli astri le parola chiave saranno «coraggio» e «cambiamento», che – considerato il ruolo che andrà a ricoprire – non è certo una brutta notizia.

Scorpione – Joaquin Phoenix

Oscar, Bafta e Golden Globe, per lui – a livello professionale – è stato un anno super. Enigmatico, affascinante, agitato da grandi passioni: caratteristiche degli scorpione e che ritroviamo anche nell’attore americano. Che l’anno prossimo, secondo il cielo, continuerà a fare il pieno di autostima (con un occhio alla famiglia).

Sagittario – Vanessa Incontrada

L’avventuriera per eccellenza, ha posato nuda per una delle nostre cover più apprezzate del 2020. «ll mio corpo diventa un messaggio per tutti: capiamo e celebriamo una nuova bellezza». Per gli astri tutto è al proprio posto, le «sfide» dei nati sotto questo segno possono quindi continuare con rinnovata energia e passione.

Capricorno – Kate Middleton

Tiene fede al suo segno e bada al sodo, raggiungendo sempre la meta che si prefigge. Non male per una futura regina consorte che anche quest’anno ha dimostrato grande abilità nel coniugare vita in famiglia e incarichi istituzionali. «Costruire ed eliminare il superfluo», suggeriscono le stelle. Missione facile per la duchessa.

Acquario – Jennifer Aniston

Il riavvicinamento (in amicizia) con lo storico ex Brad Pitt, la standing ovation ai SAG 2020, la battaglia per far rispettare le norme anti-Covid. Per l’attrice americana quest’anno è stato come le montagne russe, ma il cielo ha ottime notizie per questo segno: i prossimi mesi saranno indimenticabili (e c’è pure un nuovo amore).

Pesci – Elliot Page

«La mia gioia è reale, ma ho paura dell’odio». Così, ad inizio dicembre, l’attrice prima conosciuta come Ellen Page, ha annunciato di essere transgender. Una sorta di rinascita, tratto caratteristico dei nati sotto questo segno: l’obiettivo del 2021 sarà coniugare la felicità con la spiritualità, alla ricerca di un equilibrio interiore.

