Oroscopo, ecco come andrà il 2022: classifica, segni più fortunati e previsioni di Paolo Fox e Branko

Quali sono le previsioni dell’oroscopo segno per segno in vista del 2022? Scopriamo insieme quali saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro, e quali invece dovranno stringere i denti per un anno in cui gli astri saranno particolarmente sfavorevoli. Con le previsioni di Paolo Fox e Branko, ecco la situazione degli astri per l‘anno nuovo. Che cosa riservano le stelle a ciascuno dei 12 segni dello zodiaco? Ecco le previsioni astrali per il 2022 segno per segno.

Previsioni oroscopo 2022: la classifica dei segni più fortunati in amore

Ma quali saranno i segni più fortunati di questo 2022? Scopriamo la classifica dei segni con le previsioni per amore e lavoro. Il prossimo anno sarà foriero di novità per tutti i segni: l’Oroscopo ci svela qualche anticipazione sulle previsioni del 2022 per ogni Segno Zodiacale. Lasciamo che le Stelle ci conducano verso grandi amori, in grado di accendere le speranze e i cuori. Di seguito la classifica dei segni zodiacali per il 2022:

Pesci: sul piano della fortuna questo 2022 sarà sicuramente il vostro anno, perché Giove sarà presente nella vostra costellazione e dunque con una carica di buona sorte che vi permetterà di fare ciò che probabilmente reputavate quasi impossibile. Scorpione: con Giove nella costellazione dei Pesci questo 2022 sarà un anno ricco di prospettive interessanti, di bellissime notizie sul piano finanziario e con affari che finalmente troveranno una eccellente conclusione dopo tanto tempo. Non ci sarà esattamente un periodo favorevole, si direbbe che molti mesi siano ottimali per sviluppare nuovi progetti e per concludere degli investimenti senza trascinarli troppo avanti nel tempo. Secondo l’oroscopo potrebbero presentarsi opportunità per viaggiare. Acquario: l’anno che sta per arrivare secondo l’oroscopo sarà un anno di “raccolta” di ciò che avete seminato in precedenza. Dunque i primi mesi saranno ottimali sul piano finanziario e saranno adatti per fare qualche investimento importante, mentre dal periodo estivo in poi ci saranno progetti e affari che vi assicureranno una posizione favorevole sul lavoro ma anche più autostima, secondo l’oroscopo. Ariete: sul lavoro ci sarà un periodo molto prolifico dal punto di vista produttivo che si annovera nei primi mesi dell’anno per approdare nel momento in cui Giove vi regalerà i propri influssi positivi, ovvero all’inizio dell’estate Le tante opportunità che si affacceranno per voi vi renderanno i guadagni più facili e in grado di reggere qualche investimento importante. Secondo l’oroscopo potreste fare molta attività fisica grazie alle energie che vi accompagneranno fino a quasi la fine dell’anno. Leone: fra i periodi migliori dell’anno 2022 secondo l’oroscopo per la vostra costellazione si annoverano le prime settimane di gennaio e gran parte dell’arco estivo.Dunque Giove vi porterà molta fortuna e grinta da vendere, e Marte vi darà molta creatività per le faccende di stampo lavorativo. Sicuramente dovrete impegnarvi, soprattutto se siete nel bel mezzo di un affare molto sostanzioso dal punto di vista economico, ma potrebbe anche arrivare una bella novità. Toro: focalizzate la vostra attenzione nel mese di febbraio, perché potrebbe essere un mese di svolta sul lavoro e che potrebbe dare l’avvio ad un periodo decisamente favorevole. Avrete la grande fortuna di Giove dalla vostra parte e le grandi energie che deriveranno dal pianeta Marte e che dureranno per molto tempo. Dunque per voi sarà assolutamente facile avvertire l’atmosfera migliorare sul lavoro. Sicuramente ci sarà bisogno di fare qualche spesa importante, secondo l’oroscopo, dunque sarà doveroso qualche piccolo sacrificio in più. Capricorno: avrete un sostegno valido dal pianeta della fortuna Giove, il quale vi regalerà delle occasioni molto favorevoli e magari quelle per le quali avete atteso a lungo, però sarà doveroso fare sacrifici, essere molto pazienti e non essere impulsivi. Subentrerà una fase di attesa secondo l’oroscopo, perché se doveste fare un investimento soltanto il periodo autunnale potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se avrete concluso qualche affare o qualche spesa più importante. Sagittario: l’inizio dell’anno e per molti mesi in avanti potrete godere di molta fortuna che vi porterà delle occasioni finanziarie e lavorative molto soddisfacenti, probabilmente un lavoro per il quale avete studiato duramente o comunque qualcosa che si avvicini ai vostri interessi. I mesi più favorevoli sono quelli autunnali, anche perché in quel momento sarete dotati di più energia e con una maturazione personale che andrà al di là di quella attuale. Gemelli: parlando di fortuna in senso stretto, soltanto l’estate dell’anno prossimo potreste avere qualche svolta a livello lavorativo che faccia realmente la differenza. Giove sarà ottimale per il vostro segno, però ci saranno gli influssi di Saturno che purtroppo potrebbero procurarvi molti ostacoli, soprattutto sul lavoro. D’altro canto però le energie di Marte vi aiuteranno moltissimo per “contrastare” questa situazione non del tutto ottimale, quindi ci saranno comunque dei risultati abbastanza soddisfacenti anche se non così numerosi, secondo l’oroscopo. Bilancia: nel corso del periodo estivo ci sarà una opposizione di Giove particolarmente difficile davanti alla quale non ci saranno molte opportunità. Però avrete molto ottimismo e voglia di andare avanti con i vostri progetti, però anche Marte potrebbe presentarsi scarso di energie a vostra disposizione e rendervi poco collaborativi con la vostra squadra professionale. Secondo l’oroscopo dovrete caricarvi di qualche responsabilità in più. Cancro: purtroppo questo sarà un anno in cui dovreste prestare la massima attenzione e utilizzare molte energie per il lavoro, perché Giove vi creerà parecchie illusioni che potrebbero mettere a repentaglio molti progetti e affari. Dunque dovreste attendere il mese di luglio e gran parte dell’arco dell’estate, perché sarà quello in particolare il periodo in cui la situazione lavorativa si sbloccherà, anche per chi è ancora alla ricerca di un impiego. Fate del vostro meglio anche per quanto riguarda quegli affari che per quanto non ottimali, potrebbero comunque farvi guadagnare. Vergine: avrete una opposizione molto forte di Giove, essendo nella costellazione dei Pesci, perciò molti dei vostri desideri dovranno essere rimandati a tempi migliori. Il periodo che potrebbe risultarvi più difficile sarà la prima metà dell’anno. Secondo l’oroscopo bisognerà fare attenzione anche alle energie, perché se alcune potrebbero servire in modo abbastanza buono altre potrebbero essere sprecate inutilmente. Prendervi più cura di voi stessi e del vostro corpo potrebbe essere una soluzione ottimale per ogni fonte di stress.

Oroscopo 2022: le previsioni di Paolo Fox per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Tenete d’occhio le spese: Urano sarà in Toro per tutto l’anno, questo porterà alti e bassi nel conto in banca. Non mancheranno aiuti inaspettati così come somme di denaro che non vi aspettavate, ma, allo stesso modo, potrebbero esserci anche delle spese inaspettate, soprattutto d’estate. Nessuna grande difficoltà è prevista sul lavoro, anzi, Giove sarà al vostro fianco da maggio a settembre e ciò potrebbe portare nuove proposte che vi consentiranno di mettere in mostra il vostro talento.

Toro – Buone notizie: Urano sarà con voi per tutto l’anno, ciò vi porterà a voler esprimere voi stessi attraverso il lavoro. Saturno, invece, sarà in Acquario e vi farà chiudere tante collaborazioni, ma non preoccupatevi: si trattava solo di perdite di tempo. Plutone, poi, farà crescere le vostre ambizioni sul fronte fama e potere. Occhio a Marte in Gemelli a partire dalla fine di agosto: porterà spese che costringeranno a piccole rinunce.

Gemelli – Ricordate che le occasioni migliori arriveranno da lontano, tenetene conto. Giove in Pesci vi farà avere il costante timore di perdere i vostri soldi e, per questo, finirete per accumularli rinunciando anche a qualche spesa effimera. Saturno in Acquario vi porterà a scelte che saranno eccellenti sia per le finanze che per la carriera. Marte sarà con voi da fine agosto e vi chiederà di correre dei rischi: i risultati saranno eccellenti. Oroscopo 2022: le previsioni di Paolo Fox per Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Ci sarà un transito dissonante di Giove da maggio a settembre, ma non lasciatevi intimorire, conservate le vostre energie per gli altri mesi in cui sarà favorevole. Ci saranno nuove occasioni di crescita. Urano vi suggerisce di intraprendere una nuova collaborazione con qualche amico. Nessun colpo di scena sull’ambito economico, ma Saturno crea qualche piccolo problema legato alla gestione dell’eredità.

Leone – Situazione fluttuante, ma non scoraggiatevi! Vero che Saturno e Urano disarmonici vi potrebbero far sentire instabili sul lavoro, ma da ciò trarrete forza e vi saprete esprimere al meglio nelle difficoltà. Ci saranno nuove proposte che vi spingeranno a viaggiare a partire da maggio, grazie a Giove presente da maggio a settembre. Marte in Gemelli, poi, a partire da fine agosto, vi porterà a nuove collaborazioni molto valide.

Vergine – Urano in Toro potrebbe far sì che abbiate un anno favoloso per la carriera. Eliminate le distrazioni e le malelingue. Plutone sarà dalla vostra parte e ti farà primeggiare in tante competizioni professionali. Attenzione a Marte in Gemelli, da fine agosto in poi: l’approvazione dei superiori è fondamentale. La primavera sarà il periodo migliore per le vostre finanze. Oroscopo 2022: le previsioni di Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario Bilancia – Ottime notizie per chi lavora nel mondo dell’arte o dello spettacolo: Saturno in Acquario è un grande alleato! Se il vostro lavoro è di altro tipo non amate mettervi in competizione, perciò sceglierete di lavorare in squadra. Piccoli fastidi da Urano, che non vi darà certezze sul fronte economico e potrebbe disorientarmi di fronte a un’eventuale eredità.

Scorpione Spazio ai sogni! Anche se la vostra famiglia non è spesso d’accordo, grazie a Giove avete la possibilità di trasformare una passione in un lavoro, e anche ben pagato. Saturno in Acquario porterà qualche problema, mentre Urano vi metterà in allerta su eventuali collaborazioni non buone. Le finanze sono in crescita, ma occhio a Marte in Gemelli (fine agosto in poi), qualche affare, anche vantaggioso, potrebbe sfumare.

Sagittario – Il 2022 non sarà proprio tranquillo, più che altro perché vi sentirete spesso con le spalle al muro e in un ruolo che non hai scelto tu. Non sarà facile far crescere l’entusiasmo, ma Urano ti spingerà di continuo verso la stessa attività. Da maggio a settembre avrete il sostegno di Giove che vi permetterà di mostrare il vostro talento. Le finanze non saranno una priorità, mentre Marte in Gemelli a partire da agosto vi metterà in crisi con i vostri datori di lavoro. Oroscopo 2022: le previsioni di Paolo Fox per Capricorno, Acquario e Pesci Capricorno – Ottime notizie per chi lavora nell’arte: Urano vi permetterà di esprimere al massimo il vostro talento e verrà riconosciuto il vostro valore. Plutone farà crescere la brama di potere, ma non è detto che arrivi. Attenzione alla famiglia da maggio a settembre, questo andrà a discapito della carriera. Saturno in Acquario non vi farà sentire molto soddisfatti del denaro e mostrerà il vostro attaccamento al denaro.

Acquario – Ottime notizie sul lavoro: è già a partire del 2021 che avete ottenuto una posizione lavorativa di maggior autorità e Saturno continuerà a far crescere questa scalata. Urano dissonante renderà necessarie delle rinunce che riguarderanno la famiglia o un cambio di residenza. Marte in Gemelli, da fine agosto in poi, vi renderà inarrestabile e ogni passo sarà un successo. Ottime le finanze, che cresceranno, e farai regali a tutti coloro che ami.

Pesci – Un anno piacevole, il vostro 2022: Giove sarà con voi per la maggior parte del tempo. In arrivo un successo travolgente. Grandi le opportunità, anche in linea con sogni e aspirazioni. Previsto un piccolo rallentamento da agosto a causa di Marte, che chiederà maggiore attenzione alla famiglia o alla salute. Non mancheranno le finanze, ma non sarà questo a spingerti oltre il limite.

Oroscopo 2022: le previsioni di Branko per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Per i nati sotto il segno dell’ariete sarà un anno di grandi svolte ma anche dinamico e innovativo. Nel 2022 troverete in voi risorse valide per tutti i settori e la capacità di realizzare ciò che vi preme. Non sarà comunque un anno semplice, considerando Giove vi è in opposizione fino a ottobre, ma dovrete dimostrare di saper essere anche pazienti e diplomatici. Ma queste capacità vi saranno fornite da Saturno, in Sagittario, fino al 20 dicembre.

Toro – Non sarà un anno facile, ma questo non sarà sufficiente a fermarvi. Potrete però contare su Plutone (rinnovamento), Nettuno (ricerca di ricchezza spirituale) e Giove. Il periodo del 2022 migliore per voi, almeno per le nuove conquiste, sarà l’autunno. Il principale aiuto arriva da pianeti lenti, cioè quelle forze cosmiche che sono davvero in grado di cambiare una vita.

Gemelli – Per voi il 2022 sarà un anno di transizione e trasformazioni, che lasceranno un segno per il futuro. Mercurio si presenta instabile nei primi mesi, quando l’Ariete si oppone a Giove. Sarete però accompagnati dalla carica innovatrice di Nettuno, astro delle profondità marine e dell’anima.

Oroscopo 2022: le previsioni di Branko per Cancro, Leone e Vergine Cancro – Fate buon uso della fortuna, ma non adagiatevi sugli allori. Dovete sistemare le cose che ancora non quadrano nella vostra vita e potrete farlo con Giove, che vi assiste ormai da qualche anno. Leone – Abbiate fiducia: nuove travolgenti passioni sono in arrivo, lanciatevi e godetevi il momento. Grazie a una particolare geometria planetaria sarete particolarmente fortunati nell’elaborare progetti che sbarcheranno sul mercato del lavoro come un fulmine a ciel sereno. Vergine – Nel nuovo anno dovrete lottare come mai prima per affermare le vostre idee. Alla ricerca del perfetto equilibrio, potreste perdere di vista situazioni piacevoli, persone che sembrano portarvi da lontano un messaggio di felicità. Oroscopo 2022: le previsioni di Branko per Bilancia, Scorpione, Sagittario Bilancia – Questo è il terzo anno di Saturno contro, ma saprete farvi valere. Mercurio, il vostro alato astro, è spesso in tandem con il “folle” rinnovatore Urano e vi segue nei viaggi intorno al mondo. Eccellenti nelle condizioni di affari, per non parlar dell’amore, dove potrete avere l’occasione che tanto aspettavate. Scorpione – Fortuna e amore: lo Scorpione è il segno più romantico dell’anno! Per voi ci sarà qualche momento di crisi o di debolezza tra marzo e aprile, luglio e agosto. La colpa sarà di Marte, in postazione nemica, ma tutti i pianeti lenti sono per voi positivi. Sagittario – Anche quest’anno prima di prendere una decisione o di accettare una proposta, sarete assaliti da mille dubbi e incertezze, ma questo non è necessariamente un fatto negativo. Potrebbero arrivare cambiamenti che però non avreste voluto. Oroscopo 2022: le previsioni di Branko per Capricorno, Acquario e Pesci Capricorno – Durante tutto il 2022 dovrete tenere presente che la vostra vita sta cominciando a prendere una nuova direzione. Il primo elemento astrale da sottolineare è il ritorno di Saturno nel segno che avverrà nel mese di dicembre. Acquario – Nel 2022 vivrete una nuova fase della vita veramente nuova e felice, che alla fine troverà il suo punto fermo. Troppe grane materiali si sono riversate sulle vostre spalle e dovrete cercare di riportare tutto in ordine. Pesci – Saturno saprà darvi notizie positive per il vostro privato, la famiglia in primo luogo, ma anche per la vita professionale e gli affari. Dopo tante beghe legali, finalmente giustizia sarà fatta. In ottobre si spalancherà un oceano meraviglioso di possibilità per tutti voi sotto il segno dei pesci: non sprecatele.

The post Oroscopo, ecco come andrà il 2022: classifica, segni più fortunati e previsioni di Paolo Fox e Branko appeared first on L’Occhio.