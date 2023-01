oroscopo:-ecco-i-segni-che-tradiranno-il-proprio-partner-nel-2023

Secondo l’oroscopo, alcuni segni sarebbero naturalmente più indotti a tradire. Tutti temiamo un tradimento nel momento in cui ci immergiamo completamente in una relazione. Ma, anche in questo caso, gli astri possono aiutarci a capire meglio le caratteristiche del nostro partner. Certo, non saremo mai in grado di avere gli strumenti necessari per evitare di essere traditi. Esiste però una classifica dei segni che tendono a tradire di più.

Al primo posto, secondo l’Oroscopo, c’è la Vergine che si classifica come il segno più infedele in assoluto. Si tratta di un segno che tende a mentire spesso e con grande facilità. È come se si trattasse di un qualcosa di assolutamente naturale. È difficile scoprire cosa hanno dentro e questo, di conseguenza, complica la situazione. Al secondo posto si posiziona invece la Bilancia. Il motivo è semplice: la Bilancia è spesso concentrata su se stessa e sui propri obiettivi. Questo può portarla a perdere di vista l’altro e ad agire senza tenerlo in considerazione.

Al terzo posto del podio c’è il segno dei Gemelli. Secondo l’Oroscopo, questo segno sente quasi il bisogno di tradire per mantenere viva la relazione, percependo le sue scappatelle quasi come un divertimento. A metà strada invece si collocano i segni dei Pesci, del Capricorno, del Sagittario e dell’Ariete. I Pesci tendono a rimanere spesso affascinati dagli altri; il secondo segno citato invece è molto leale e quando tradisce lo fa solo con il corpo e mai con la mente. Per quanto riguardo il Sagittario invece, il tradimento è uno svago, un divertimento e lo fa senza badare troppo ai sentimenti altrui. Infine, l’Ariete tende a tradire per provare sempre emozioni nuove e forti ed è al quarto posto.

Meno tendente al tradimento e meglio posizionati in classifica, secondo l’Oroscopo, sono Toro, Leone, Scorpione ed Acquario. Il primo considera infatti la trasparenza come il valore assoluto. Il Leone tende a non tradire mai e lo fa soprattutto per non ritrovarsi in problemi e situazioni drammatiche. Lo Scorpione è sempre pieno di attenzioni ed è naturalmente portato ad attrarre chiunque. Questo però non lo induce a tradire di continuo. Preferisce chi lo evita un po’ e non chi lo venera. L’Acquario invece tende ad infatuarsi facilmente ma il suo essere lunatico lo porta a disilludersi molto presto.

È il Cancro il segno che, secondo l’Oroscopo, tradisce di meno. Si posiziona infatti all’ultimo posto della classifica. I nati sotto questo segno fanno grandissima fatica a tradire, sia che si tratti di coppia sia che si tratti di amicizia. Hanno grande spirito di sacrificio ed un’enorme emotività che impedisce loro di far soffrire gli altri. Semmai dovesse tradirvi, sarebbe il primo a rivelarvelo.

