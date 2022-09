Oroscopo: ecco tutte le curiosità segrete sul segno del Leone. Forza e coraggio. Doti che il segno possiede, energia intesa come capacità di affrontare ogni cosa senza vacillare, conoscendo i propri limiti ma riconoscendo sempre le proprie possibilità. Il Leone tiene moltissimo al suo onore, alla buona reputazione di cui deve godere (in fondo stiamo parlando di un re). Per questo ha sempre bisogno del suo pubblico, di chi gli garantisca la giusta attenzione, di chi lo faccia sentire ascoltato, tenuto in considerazione.

Il tutto sembra nascere dal Sole, ovvero dall’astro che lo governa facendolo sentire il più importante, il più luminoso, quello al centro di tutto, impossibile da non notare. Dietro a questo culto dell’Io, il segno nasconde però una certa generosità, una spontanea capacità di dare alle persone che ama, quelle a cui tiene e che ha nel cuore (l’organo del corpo che è assegnato al governo del Leone). Soffre un po’ nel dover ubbidire e sottostare, nel sentirsi obbligato a rinunciare a ciò che più ama.

Le amicizie

Si consideri che, per le amicizie, vale un discorso più generale basato sul bisogno cronico del segno del Leone di potersi fidare delle persone vicine, del pretendere una lealtà praticamente incondizionata, che il segno ripagherà con un sentimento altrettanto onesto e trasparente. Guai però a tradirlo, perché si tratterebbe di qualcosa di imperdonabile (Scorpione e Gemelli sono avvisati), qualcosa che sfocerebbe in una possibile vendetta, o in una rottura forse definitiva.

Ad un vero amico, in Leone darà il massimo, facendo tutto ciò che gli è possibile per dare una mano se e quando ve ne sarà bisogno, dimostrando una spiccata generosità materiale attraverso doni e gesti davvero speciali. A volte, il suo modo di imporsi e di voler sempre stare al centro della scena lo portano a scegliere quelle persone che non hanno problemi nel lasciare ad altri il ruolo di protagonista, come ad esempio i dolcissimi Pesci.

L’amore

Vitale e passionale (in fondo è fatto di fuoco), vive i sentimenti in modo totale tendendo però un po’ verso l’egocentrismo. Il Leone ha soprattutto bisogno di sentirsi amato, di rimanere stabilmente nei pensieri di chi ha scelto. Preferirà un partner che gli faccia fare bella figura (ma che non sia necessariamente di rappresentanza), tendendo a imporre gusti e preferenze. Per contro sa ripagare con enorme generosità. Con chi potrebbe flirtare? Più facilmente con Capricorno e Pesci che sanno rispettarlo.

Il lavoro

Si tratta di un segno fisso, di una persona che preferisce tutto ciò di cui possa decidere tempi e modi, quelle attività insomma che non cambino troppo spesso (senza che sia lui a decidere). A volte può avere un rapporto conflittuale con i capi o i responsabili, questo perché fatica ad accettare che qualcuno possa comandarlo. Tra i colleghi preferiti l’Ariete e l’Acquario.

La pietra del Leone è il diamante: la pietra più brillante e preziosa. Proprio come si percepisce il Leone.

