Oroscopo: ecco tutte le curiosità sul segno dell’Ariete

Si tratta del segno che anticamente dava il via al nuovo anno, indicando l’inizio di un ciclo, di quella rinascita della natura data dal sorgere del Sole al di sopra dell’equatore celeste. Per questo stiamo parlando di un segno zodiacale che incarna l’energia primordiale, l’inizio del tutto, il Big Bang.

Marte (domiciliato nel segno fatto di Fuoco) comanda e spinge gli Arieti a comportarsi in maniera passionale, dirompente, impulsiva. L’azione comanda sul pensiero, impone la sua forza e non coglie il valore dell’attesa, perché la sua essenza stessa è fulminea. Così il primo segno dello zodiaco agisce e reagisce, esprimendo una personalità diretta, forse ruvida (esilio di Venere), ma sicuramente onesta e schietta. È però anche un segno estremamente curioso, stimolato da tutto ciò che è in qualche modo nuovo, diverso, insolito.

Le amicizie

Parliamo di fuoco, del movimento di Marte, dunque di un segno iperattivo, coraggioso e avventuroso. Le amicizie saranno così coinvolgenti e dovranno in qualche modo poter condividere esperienze o conquiste, ma pur sempre rispettando un certo equilibrio, senza mai trasformarsi in legami piuttosto invadenti (cosa in cui l’Ariete ogni tanto cade).

Né va dimenticato che l’Ariete è un leader, è portato alla conquista, insomma anche per un’amicizia varrà la regola del sentirsi protagonisti, di decidere di un rapporto, di definire programmi e progetti poi da condividere. L’Ariete tenderà a prendere l’iniziativa e a scegliere, per questo un’amicizia con lui sarà più facile e possibile con una Bilancia o con un Pesci, segni che accettano di farsi (in parte) guidare. Difficile invece con un autoritario Leone o con un indipendente Scorpione.

L’amore

La sua natura lo porta ad amare in modo estremamente passionale, quasi travolgente. Facile agli entusiasmi, può diventare preda di colpi di fulmine e di possibili delusioni alle quali reagirà con una certa energia, troncando di netto ogni rapporto. Ma tanta incendiaria emozione può anche finire presto: infatti l’Ariete apprezza il cambiamento, l’alternativa, anche del cuore. Pur dimostrando una certa gelosia. Buoni gli equilibri insieme ad un Cancro (che sa essere di supporto) oppure a un Gemelli (asseconda la sua curiosità). Meno semplice invece l’intesa con un Toro (geloso della sua indipendenza) o con un Acquario (toppo poca la passionalità e l’esplosività).

Il lavoro

Cose buone e piccole sfide. Tra le qualità certamente la grande energia, la voglia di svolgere ogni cosa con estrema passione e concentrazione. Manca però la necessaria pazienza, la capacità insomma di saper cogliere il momento giusto per fare qualcosa, finendo per sbagliare proprio sui modi e sui tempi (tanta impulsività). Funzionano le sinergie professionali con on Toro e Vergine (due segni che sanno prendere su di loro pesi e incarichi), meno bene invece con Leone e Capricorno (troppo competitivi e spesso rigidi).

La pietra dell’Ariete è il rubino: si dice che questa pietra, oltre a celebrare la potenza solare (che in primavera torna a farsi sentire), aiuti a controllare energie e passioni, evitandone ogni eccesso.

Oroscopo: ecco tutte le curiosità sul segno dell’Ariete scritto su Oroscopo Più da Redazione.