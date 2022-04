Oroscopo giornaliero di Paolo Fox, Pasqua in agitazione per un segno di terra. Decisioni importanti per un segno di aria.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri nella settimana Santa per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di Pasqua 2022.

L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani 17 aprile:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, in questi giorni bisogna recuperare per bene le proprie energie altrimenti c'è il rischio di rimanere a secco. E' necessario concentrarsi sulle persone che più si amano e sul proprio lavoro.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 17 aprile 2022), in questo fine settimana sembra che ci sia un po' di tristezza. Molti stanno vivendo un momento di forte agitazione, provocato più che altro da questioni economiche e di lavoro. Bisogna approfittare di questi giorni di festa per riposarsi e recuperare le forze mancate in questi ultimi giorni.

Continuiamo il nostro Oroscopo proprio Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, per il quale sarà una Pasqua piena di decisioni importanti. Nella sfera sentimentale bisogna darsi da fare e i risultati arriveranno!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani è probabile che dovrà risolvere delle questioni in ambito amoroso e affrontare i proprio problemi.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà una giornata ricca di emozioni e di innovazioni.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani si libererà dall'opposizione di Mercurio quindi si potrà essere più efficienti in campo lavorativo, ma non solo. Bisogna dedicarsi all'amore!

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, a causa del passaggio della Luna nel vostro segno, nelle prossime ore è probabile dover affrontare qualche problema in amore..

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, il fine settimana sarà davvero interessante. Bisogna approfittare per recuperare le energie necessarie visto che ci saranno momenti in cui sarete assoluti protagonisti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, da domani si potrà contare sull'aspetto positivo di Venere. In questo periodo è favorito il lavoro. Ma ci sono ottime notizie in arrivo anche nel campo sentimentale. Basta volerle

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, in questo fine settimana c'è un quadro astrale abbastanza agitato, anche se ci si sente sempre pronti a sostenere gli altri, soprattutto le persone che più si amano e che stanno attraversando un periodo non felice.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani si troverà in una condizione di forza e questo sarà molto importante perché darà possibilità di risolvere qualche questione sospesa da tempo..

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, nelle prossime ore in amore ci sarà qualche difficoltà e alcuni non riusciranno a dire addio ad una persona in modo definitivo. E' necessario trovare la forza giusta per andare avanti con coraggio. Non bisogna mollare!

