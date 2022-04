oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-16-e-17-aprile:-sagittario

Come andrà il week end del 16 e 17 aprile secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il fine settimana di Pasqua 2022 per il segno sagittario? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, previsioni per il weekend di Pasqua per segno sagittario

Attenti a certi egoismi che a volte escono quando meno te lo aspetti, soprattutto con la famiglia. Se andrai a farle visita o trascorrerai la giornata con lei, non litigare su ciò che fai o non fai. Prova a deviare la conversazione.

