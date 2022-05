oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-28-29-maggio:-acquario

Come andrà il week end del 28 e 29 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno acquario? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 28 e 29 maggio: Acquario

Non cercare problemi sul lavoro dove non ce ne sono. Potresti non apprezzare alcune cose o alcune persone, ma non mostrare rabbia o dispiacere. Può essere molto controproducente per te. È tempo di essere cauti e di avere più empatia possibile.

