oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-28-29-maggio:-capricorno

Come andrà il week end del 28 e 29 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno capricorno? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 28 e 29 maggio: Capricorno

Forse metti troppi ostacoli quando si tratta di trovare un partner o pensi che il tuo carattere possa essere un certo problema, perché tendi alla serietà e attiri poco frivolo. Salta quella barriera e mostra tutte le tue virtù.

