oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-28-29-maggio:-sagittario

Come andrà il week end del 28 e 29 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno sagittario? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Branko oroscopo del week end 28 e 29 maggio: Sagittario

È vero che sarà difficile per voi accettarlo e cercherete di rimandarlo, ma non vi interessa rifiutarvi di andare a quell’incontro a cui siete stati convocati, forse con urgenza, perché sconvolge i vostri piani di svago. Più tardi vedrai che è stato conveniente per te andare e sarai felice.

