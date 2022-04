Come andrà il week end del 30 aprile e del 1 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito per il segno acquario in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 30 aprile e 1 maggio capricorno

L’energia di Mercurio ti porta a saperne di più su quelle questioni che attirano la tua attenzione. I tuoi pensieri e le tue parole sono sintonizzati in modo da non dare spazio a errori quando comunichi. Le tue idee potrebbero non essere in sintonia con la realtà, ma saranno preziose.

L’articolo Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 30 aprile e 1 maggio per acquario proviene da L’Occhio.