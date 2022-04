oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-30-aprile-e-1-maggio-per-cancro

Come andrà il week end del 30 aprile e del 1 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito per il segno cancro in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 30 aprile e 1 maggio cancro

Ti ritrovi sulla difensiva mentre pensi che gli altri ti stiano attaccando in disaccordo con te. Dì, senza alcun timore, ciò che hai da dire poiché è peggio che non esprimi ciò che ti infastidisce. Ciò che è legato al mondo spirituale o religioso acquista forza sotto l’influenza di Mercurio.

