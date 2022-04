oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-30-aprile-e-1-maggio-per-capricorno

Come andrà il week end del 30 aprile e del 1 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito per il segno capricorno in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 30 aprile e 1 maggio capricorno

Fai attenzione a non criticare le altre persone, soprattutto se lavorano con te. Ti concentri sui dettagli. Il che ti porterà a lavorare di più sull’aspetto mentale. Vuoi che tutto sia perfetto, ma questo potrebbe portare direttamente all’esaurimento sia fisico che mentale.

