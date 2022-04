Come andrà il week end del 30 aprile e del 1 maggio secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito per il segno sagittario in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 30 aprile e 1 maggio sagittario

Mercurio rende più facile la tua comunicazione. Ora puoi sederti per discutere di una situazione delicata che deve essere risolta. La tua parola sarà diretta, chiara, sincera, ma senza tocchi di offesa. Starete attenti a non ferire i sentimenti degli altri e questo vi porterà a conquistare i cuori di molti.

L’articolo Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 30 aprile e 1 maggio per sagittario proviene da L’Occhio.