Oroscopo Branko, le previsioni per il weekend del 30 aprile e 1 maggio scorpione

Devi cercare dentro di te alcune risposte a ciò che ti preoccupa e ti sta togliendo il sonno. Approfitta del fatto che l’ingresso di Mercurio e della sua potente energia ti spinge a una nuova trasformazione o cambiamento e questo ti porterà a rivelare gli aspetti nascosti della tua vita.

L’articolo Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 30 aprile e 1 maggio per scorpione proviene da L’Occhio.