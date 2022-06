oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-4-5-giugno-per-il-segno-bilancia

Come andrà il week end del 4 e 5 giugno secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Bilancia? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 4-5 giugno

Branko oroscopo del week end 4 e 5 giugno : Bilancia

Il Sole e Venere custodiscono la bellezza dei tuoi sogni d’amore, ma chi ti vuol bene deve fare appello a tutta la sua pazienza per rilassare le tue tensioni. La tua salute risente dello stress probabilmente dovuto al lungo periodo di smart working, vorresti partire, raggiungere un luogo vergine dove preoccupazioni e ansie sono dimenticate. Amore: a parte qualche fastidio sul lavoro, è un momento di grazia per le nuove coppie e per chi ha ripreso a frequentare una persona che aveva dovuto allontanare.

