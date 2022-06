Come andrà il week end del 4 e 5 giugno secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Pesci ? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 4-5 giugno

Branko oroscopo del week end 4 e 5 giugno: Pesci

Marte si unisce a Nettuno nel tuo segno e la tua inventiva mette le ali. Hai la possibilità di mettere a frutto il tuo estro e far diventare reale e produttivo qualcosa che !no a ieri era solo un bel progetto, forse irrealizzabile. Giove e Plutone sono una sicurezza, ma devi dare prova di impegno serio e il lavoro deve essere perfetto. Amore: la quadratura di Venere e Sole si fa sentire e spinge le single a invitare più gente possibile n casa. Non sopportate più l’idea di stare sul divano a guardare una serie tv.

L’articolo Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 4-5 giugno per il segno Pesci proviene da L’Occhio.