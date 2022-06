oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-il-weekend del-4-5-giugno-per-il-segno-sagittario

Come andrà il week end del 4 e 5 giugno secondo le previsioni dell’Oroscopo di Branko per il segno Sagittario? Ecco quali sono le previsioni del nostro astrologo preferito in vista del fine settimana in arrivo: come andranno il sabato e la domenica secondo l’interpretazione e le previsioni degli astri? Scopriamolo insieme.

Oroscopo, le previsioni di Branko per il weekend del 4-5 giugno

Branko oroscopo del week end 4 e 5 giugno : Sagittario

Con la Luna che si fa piena nel tuo segno, venerdì è il momento giusto per dire ti amo a patto di avere qualcuno in grado di apprezzarlo. Se così non è e sei sola, non cadrai per questo nella depressione: aumenta i giretti sul Web dando più spazio all’inventiva e il gioco è fatto. Forse ultimamente sei stata troppo selettiva. Nubi in famiglia. Amore: la tensione ancora si sente, Venere e Marte sono in dissonanza eppure possono creare le condizioni per riaccendere la fiamma.

