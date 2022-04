Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 25 aprile all’1 maggio per il segno Acquario ? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

LE PREVISIONI PER TUTTI I SEGNI

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 25 aprile all’1 maggio per Acquario

L’astrologo Branko assegna 3 stelle ai nativi dell’Acquario: settimana buona. Dopo il cambio di Luna in Leone, che ha coinvolto la vita matrimoniale e le collaborazioni, un’altra fase si presenta martedì e richiede attenzione già all’inizio della settimana. Si tratta di Luna Piena in Scorpione, una presenza minacciosa nel settore lavorativo. Tenete sotto controllo la vostra salute e seguite da vicino l’andamento della vostra famiglia. L’unica nota positiva di questa Luna Piena è che non resiste al richiamo dei sensi, il suo è un amore irresistibile, possessivo e geloso. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno del Toro: vi aspetta un incontro carnale!

L’articolo Oroscopo, le previsioni di Branko per la settimana dal 25 aprile: Acquario proviene da L’Occhio.