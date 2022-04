oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-la-settimana-dal-25-aprile:-capricorno

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 25 aprile all’1 maggio per il segno Capricorno? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 25 aprile all’1 maggio per Capricorno

L’astrologo Branko assegna 4 stelle ai nati sotto il segno del Capricorno: settimana molto buona. Primavera nel vostro cielo, Marte opposto nel cielo del Cancro porta effetti molto eccitanti per le coppie assortite o nate da poco, ma causa problemi con collaboratori e soci e anche qualche noia con la salute. Soggiornerà nel cielo del Cancro fino all’11 giugno. Nel campo del successo e della fortuna arrivano tante occasioni buone. Favoriti gli incontri con i nativi del Toro, un segno che porta la primavera nella vostra vita.

