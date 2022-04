oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-la-settimana-dal-25-aprile:-pesci

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 25 aprile all’1 maggio per il segno Pesci ? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 25 aprile all’1 maggio per Pesci

L’astrologo Branko assegna 5 stelle ai nati sotto il segno dei Pesci: settimana ottima. Dopo aver superato la noiosa Luna del 23 aprile, nel segno della Vergine, inizia finalmente la vostra grande conquista primaverile. Marte, il pianeta dell’amore fisico, dell’energia, delle battaglie, si sposta fino all’11 giugno nel cielo del Cancro, in trigono al vostro Nettuno in Pesci, in aspetto formidabile con Urano in Toro. Questo significa che la fortuna è dalla vostra parte e che trovate l’amore martedì, propiziata dalla fiabesca Luna Piena nel cielo dello Scorpione. Assaporate il suo dolce nettare. Favoriti gli incontri con i nativi dello Scorpione, un segno sensibile come voi.

