oroscopo,-le-previsioni-di-branko-per-la-settimana-dal-25-aprile:-sagittario

Cosa dicono le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Branko dal 25 aprile all’1 maggio per il segno Sagittario? Chi di voi sarà fortunato in amore? Chi riceverà belle proposte sul lavoro e dovrà cogliere tutte le opportunità al volo? Basta con le domande perché qui siete nel posto giusto: non ci resta che scoprire tutto con le previsioni di Branko!

Oroscopo settimanale Branko: previsioni dal 25 aprile all’1 maggio per Sagittario

L’astrologo Branko assegna 4 stelle ai nativi del Sagittario: settimana molto buona. Oscar agli innamorati tormentati, incompresi dal partner, delusi. Avete le vostre ragioni per sentirvi così, ma siete portati a esagerare. Marte in Cancro e poi in Leone sarà positivo fino ad agosto. Il suo influsso sarà prezioso anche per il settore lavorativo. Questa settimana non dà problemi, bellissima la Luna Piena martedì. Non avete motivo di lamentarvi di niente. Favoriti gli incontri con i nati sotto il segno dell’Acquario, un segno che vuole vivere senza contrasti

