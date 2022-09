Oroscopo Ottobre 2022 di Paolo Fox: i segni zodiacali del mese

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questo ottobre ha tanto da offrire, se siete pronti a creare un dialogo. I primi giorni volete rimettervi all’opera, ma i vostri propositi per essere più produttivi potrebbero essere difficili da raggiungere, soprattutto se vi fate frenare dalle insicurezze. Qui possono venire in soccorso gli altri: i pianeti in transito nella Bilancia sottolineano l’importanza del dialogo, del fare squadra, di trovare un compagno di avventure con cui condividere gioie e dolori. Questo scambio può essere molto chiarificatore per voi, potete trovare chiarezza su ciò che volete soprattutto intorno al 22, con la congiunzione tra Venere e il Sole. Quali sono i vostri desideri relazionali? Chi è quella persona per la quale dareste tutto?

Per questo la seconda parte del mese è orientata verso gli investimenti concreti che potete fare per il vostro futuro e nella relazione che state formando. L’inizio della stagione dello Scorpione pone l’accento sul contributo che una persona è in grado di dare alla vostra vita e con l’Eclissi Solare del 25 potreste vedere positivamente l’aiuto che ricevete, anche quando questo richiede qualche compromesso. Alcuni di voi potrebbero essere in procinto di fare un investimento importante, un bellissimo traguardo da compiere proprio in quei giorni, soprattutto se sancisce la possibilità di essere autonomi economicamente. Sul finire del mese, però, la vita sembra rallentare con Marte retrogrado in Gemelli: c’è tanta stanchezza mentale descritta da questo transito, che potrebbe richiedere una lunga riflessione sul modo in cui gestite e consumate informazioni. Rallentare vi aiuta anche a fare una sintesi delle nozioni che avete a disposizione, ricordandovi elementi che avevate messo da parte. Approfittate quindi del ritorno di Giove in Pesci il 30 ottobre, per scoprire come potete realizzarvi anche attraverso una dimensione più interiore e spirituale, oltre che materiale.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Questo ottobre si apre con una ritrovata spinta creativa, eppure sembra difficile godersela davvero perché avete la sensazione che le vostre idee non siano davvero comprese dalle altre persone. Sarà utile la Luna Piena in Ariete del 9 ottobre per ridimensionare le vostre insicurezze, ritrovare la vostra forza e con essa l’equilibrio nella vostra quotidianità. In effetti i pianeti in Bilancia, con l’aggiunta di Mercurio dall’11 ottobre, indicano il bisogno di riorganizzare le vostre giornate: equilibrate doveri e piaceri, perché senza piccoli momenti di ispirazione è difficile restare concentrati e produttivi. Certo, non sarà subito facile: soprattutto nella parte centrale del mese potreste sentirvi un po’ atterriti dal fatto che, nonostante i vostri sforzi, sembra di spendere più di quanto effettivamente guadagnate. Dal 22 potreste trovare un po’ di chiarezza e riuscire a stabilire le vostre priorità, forse anche grazie al supporto di colleghi o persone fidate.

Le ultime settimane del mese descrivono infatti un forte coinvolgimento nella vostra vita relazionale: il Sole e Venere in Scorpione chiedono di coltivare relazioni più intime e profonde, che potrebbero aiutarvi ad essere più decisi e strutturati sul lavoro. Il passo decisivo, però, lo fate con l’Eclissi Solare in Scorpione il 25 ottobre: vi renderete conto di quanto è stato, o è attualmente, fondamentale chiudere le relazioni più superficiali, quelle che non vi permettevano di andare avanti ed essere voi stessi, per riuscire ad abbandonarvi e assaporare un legame attualmente importante per voi. Interessante, a questo punto, vedere Giove tornare in Pesci, sempre sul finire del mese: torna la voglia di concentrarsi sulle amicizie, anche perché vi rendete conto di quanto sia importante essere allineati su valori simili. Avete molto a cui pensare, per questo non intestarditevi se durante Marte retrogrado, dal 30 ottobre, vedete un periodo di stop, soprattutto a livello finanziario: potreste avere la sensazione che le vostre risorse siano un po’ statiche, ma questo può aiutarvi a capire come sfruttarle in maniera più efficiente e mento impulsiva.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – I primi giorni di questo ottobre ritrovate un po’ di chiarezza mentale con Mercurio che torna diretto: potreste scegliere quindi di fare ordine nella vostra vita privata e definire i vostri prossimi obiettivi. Con Marte nel segno, infatti, c’è tanta voglia di fare, ma per tutta la prima parte del mese sembra esserci comunque della confusione alla base, come se non aveste ben chiaro il ruolo che ricoprite o la direzione che volete seguire. Forse dovreste prendervi meno sul serio: i pianeti in transito in Bilancia, con l’aggiunta di Mercurio dall’11, suggeriscono una fase in cui coltivare la vostra creatività, lasciarvi andare e divertirvi. Per questo dovreste lasciar perdere quelle frequentazioni che prima consideravate cool, ma che di fatto vi facevano sentire forzati o in soggezione, come suggerisce la Luna Piena in Bilancia del 9 ottobre. Dopo un po’ di aggiustamenti, dal 22 in avanti dovreste procedere a cuor leggero e riuscire a godervi i momenti di relax.

Equilibrare dovere e piacere è il tema di questo mese, perché le due cose, anche se non sembra, sono collegate: l’entrata del Sole e di Venere in Scorpione il 23 chiama un periodo in cui, consapevoli di essere stati un po’ distratti nelle settimane precedenti, volete rimettervi all’opera ed essere più organizzati nel quotidiano. Integrando piccoli momenti di piacere nella vostra routine potete affrontare i vostri compiti con convinzione e, perché no, consapevoli anche che avete sempre qualcosa da imparare. L’Eclissi Solare in Scorpione del 25 è decisiva per definire le vostre priorità e, con il ritorno di Giove in Pesci dal 30, tornate a mettere al primo posto le vostre ambizioni o lo sviluppo lavorativo, questa volta consapevoli dei vostri limiti. Marte inizierà il suo moto retrogrado nel vostro segno lo stesso giorno, e sarà necessario rallentare: se sentite un calo di energia, è anche perché avete preteso tanto da voi nelle settimane precedenti, è il momento per riflettere sul modo in cui esercitate la vostra forza ed energia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Precisi nel modo in cui vi ponete con gli altri, alla base sembra esserci tanta confusione, forse perché non siete sicuri di come esprimere alcuni concetti o sensazioni. È normale quindi che vi rifugiate nella vostra zona di comfort, cercando un contatto con la casa o con i vostri famigliari alla ricerca di equilibrio. Questa sensazione potrebbe farsi ancora più viva con la Luna Piena in Ariete del 9 ottobre: magari arriverete finalmente alla chiusura di un progetto che ha a lungo assorbito tutte le vostre energie, o forse coglierete l’occasione per ridimensionare il vostro impegno sul lavoro e per dedicare, così, più tempo alla vostra vita privata. Questa agognata armonia è finalmente raggiunta intorno al 22, periodo in cui potreste capire che cosa vi fa sentire a casa: è una cena insieme a un gruppo di vecchi amici? È un arredamento che richiama la vostra infanzia?

Questo contatto con le radici e con il passato è utile anche per capire che persone siete ora. Infatti, il passaggio del Sole e Venere in Scorpione il 23 vi porta a chiedervi cosa vi appassiona e cosa vi contraddistingue. È una fase in cui potreste volere un contatto più profondo con voi stessi e magari una nuova, intensa relazione. La stagione dello Scorpione porta forti desideri e l’Eclissi Solare in Scorpione del 25 sembra il momento in cui assecondarli: è l’inizio di una frequentazione romantica oppure il trovare una nuova passione in cui immergervi totalmente, ma solo se siete stati in grado di liberarvi dalle vecchie aspettative che avevate su voi stessi. Così potrete ripensare alle esperienze che avete fatto con il ritorno di Giove in Pesci, per individuare quelle che potete ancora fare. Alla base, però, c’è tanta introspezione di cui tenere conto: Marte retrogrado dal 30 vi aiuta a elaborare i vostri conflitti interni e capirete che l’equilibrio mentale non arriva solo tenendovi attivi e cercando confronti, ma soprattutto concedendovi dei momenti di silenzio e stasi.

Oroscopo del mese di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Ci sono tempi fatti apposta per stare fermi e per pensare (l’estate è stata un esempio), e poi quei momenti in cui tutto riparte, in cui ti arriva una last call che non puoi e che non devi perdere. Niente fretta, è solo l’inizio. Di fronte a te, Giove e Saturno decidono di ripartire, di ricominciare a crescere e a costruire, lavorando soprattutto sulla qualità delle tue relazioni, sul tuo modo di vivere insieme agli altri, di fare cose condivise. Dovrai solo capire quale sia il momento migliore per ogni cosa, senza fretta, senza forzare tempi o modi del tutto.

Amore: Giove e Saturno saranno gli ingredienti migliori per il cuore. Sì, perché se il primo ti porterà fortuna e voglia di riprendere in mano certi progetti che avevi forse trascurato, il secondo ti aiuterà a capire meglio chi hai davanti, a indovinare pensieri e intenzioni. Senza dimenticarti di una caldissima Venere, amica della tua seduzione dal 7 in poi.

Lavoro: il trigono di Venere, in onda dal 7, sommato alle ripartenze di così tanti pianeti (anche quella di Mercurio che ti aiuta a interagire perfettamente con colleghi e controparti), ti promette un ottobre davvero interessante, utile, speciale. Lascia fare alle stelle, ma non perdere di vista gli obiettivi, non smettere di credere in ciò che vuoi veramente.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dopo esserti data da fare per molte settimane con una questione pratica (si sa che la tua tenacia non ti consente di abbandonare il campo se non sei davvero sicura di aver risolto il problema), ecco che finalmente puoi pensare di andare oltre, di dimenticarti di qualcosa di pratico e di materiale per concentrarti su altre cose. Le mille ripartenze dei pianeti ti aiuteranno a percepire come leggera e meno gravosa la situazione, a non dover sopportare più certe cose o, quanto meno, ad affrontarle da vincitore, come chi sa di poter crescere, gestire.

Amore: la giornata chiave sarà il 18. Vero, già da prima Mercurio proverà a rompere il ghiaccio con nuovi dialoghi e piccoli avvicinamenti, ma poi, a metà mese, Giove e Mercurio ritroveranno slancio e passione, per questo amare e essere amati diventeranno esercizi facili, possibili, spontanei. Preparati a un mese che ti coccolerà.

Lavoro: Mercurio si trova nella tua seconda casa (quella delle risorse, di ciò che puoi concretamente fare) da molto tempo, e questo indica che stai lavorando intensamente per crescere, per offrire di più e di meglio alla professione, ai tuoi progetti. Ma ora inizia il tempo delle considerazioni, del dare un valore a ciò che hai saputo fare.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Beh, sappi che sei uno tra i segni più favoriti e sostenuti dalle stelle di ottobre, proprio un bel regalo di compleanno. Succederà infatti che Mercurio riparta da te insieme a Giove, aiutandoti non solo a far funzionare i pensieri e le idee, ma anche a respirare quel giusto ottimismo che ti serve per fare cose interessanti, speciali e precise. Per non parlare di Saturno, diretto dall’11, che ti aiuterà a ristabilire un buon rapporto con le regole e il buon senso, tanto da aiutarti a essere creativa ma senza mai esagerare con l’originalità. Funzioni.

Amore: la parola va a Venere e alla Luna. La prima sarà in sestile dal 7, regalandoti subito un look gentile, un modo di fare e di sedurre che si faccia notare. La Luna Nuova rinascerà invece dal tuo segno il giorno 6, per farti decidere di affrontare un dubbio. Poi, decisioni e cambiamenti condivisi, saranno probabili il giorno 20 grazie al plenilunio.

Lavoro: decisamente è tempo di decidere qualcosa, di prendere in mano la situazione sentendoti capace di scegliere per te. Ti daranno però una mano Giove e Saturno, energie che ti semplificheranno il compito dell’impegno, che ti consentiranno di muoverti e di agire senza fatica, accettando regole e compromessi in nome del futuro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Si avvicina la tua stagione, il momento che esprime meglio la tua profonda energia, per questo non puoi davvero rimanere insensibile alle proposte del firmamento. In ottobre Giove e Saturno ripartiranno dal punto più intimo del tuo cielo, tanto da darti la sensazione che qualcosa si stia muovendo dentro di te, che ci siano cose in vena di cambiare, e la cosa ti piacerà. Raccogli le energie che Marte non ti farà mancare (soprattutto intorno all’8 e poi nell’ultima settimana del mese) e prova a fare qualcosa di importante, che ti dia la sensazione di saper reagire.

Amore: fino a 7, Venere abiterà ancora nel tuo segno, dandoti la netta sensazione di vicinanza di persone e amori. I sentimenti diventeranno qualcosa che vivi in modo più facile e spontaneo perché in ottobre ti sentirai meglio, più disposta a metterti in gioco per chi lo merita. Nell’ultima settimana saprai accontentare chi si aspetta molto da te.

Lavoro: impegni e incarichi sembrano ritrovare grande slancio e determinazione soprattutto dopo il 20, quando una preziosa combinazione di eventi cosmici ti consegnerà una certa fortuna in ambito professionale. Non smettere di dialogare con i colleghi intorno al 18, provando a capire che cosa qualcuno si aspetta da te. Senza paura.

Oroscopo del mese di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Il Sagittario è un segno di Giove, di quel pianeta gioviale (appunto) che ama la compagnia delle persone, l’incontro di situazioni, culture e realtà. Possiamo insomma tranquillamente dire che tu sia una persona portata per la socialità, per lo scambio e la comunicazione in genere. Beh, negli ultimi mesi Giove e Saturno non hanno di certo reso possibile tutto questo, ma in ottobre i due (e non solo loro) riprenderanno a funzionare dando nuovo slancio agli scambi, facendoti di nuovo sentire ascoltata e importante. Il nuovo mese ti piacerà.

Amore: oltre a Giove, anche Mercurio riprende a camminare, e questo aprirà cuore e mente di chi ami, rendendo più facili le parole e i favori. Per non dire di Venere che, dal giorno 7, ti sarà vicinissima per riaccendere la sensualità migliore, la vera seduzione. Le giornate speciali? Il 4, il 19 e il 28, tanti momenti per celebrare il cuore.

Lavoro: c’è solo una regola che dovresti seguire per avere fortuna con la professione d’autunno. Guarda sempre avanti, punta in direzione di sogni e di obiettivi anche se non li potrai conquistare domani, anche se ci vorrà un po’ di tempo per renderli reali, concreti, vicini. È una promessa di Mercurio, è qualcosa che le stelle ti promettono.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ci sono mesi che ripartono, che ci fanno promesse di progresso, ma non per tutti la cosa è uguale, identica. Nel tuo caso ogni cosa ha un sapore pratico, è un po’ come se tu decidessi che è arrivato il momento di metterti in gioco, di concludere solo ora la lunga pausa estiva per riprendere a funzionare, per smuovere quelle idee e quelle iniziative che ti servono a crescere, a diventare. Un messaggio che già la Luna Nuova del 6 ti manderà, un patto con il presente che le ripartenze di Saturno (l’11) e poi di Giove (il 18) renderanno concreto, vero, attuale.

Amore: anche se ottobre insisterà, per te, più in ambito pratico e professionale, anche il cuore avrà i suoi momenti. A metà mese, ad esempio, Venere saprà addolcire tutto ciò che senti, migliorando la tua capacità di sentire. Il 6 e il 20, invece, saranno quei momenti che ti avvicineranno a chi ami, che ti aiuteranno a cambiare qualcosa.

Lavoro: tutto sembra andare in direzione del successo, della realizzazione (o almeno inizi ad avvicinarti). Perché davvero saprai comprendere la situazione per poi mettere in atto tutte quelle cose che ti servono a ottenere, perché Giove e Saturno ora ti garantiscono la concentrazione e l’ottimismo necessari per sentirti pronta a tutto.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ci sono momenti che davvero ci mettono al cento di tutto, che ci fanno sentire importanti non tanto perché lo decidiamo noi, ma perché gli eventi e le energie lo hanno scelto, decretato. Se Giove e Saturno ripartono dall’Acquario, tu non puoi che esserne felice, che raccogliere questi potenti inviti verso le iniziative (già accese e rese calde dalla Luna Nuova amica che rinascerà il giorno 6). Sarà insomma un ottobre da vivere in un fiato, sapendo che certe promesse o possibilità sono pronte a essere tradotte in qualcosa di vero, di reale.

Amore: nonostante le grandi energie che ti muovono, avrai spesso a che fare con persone meno motivate, quasi perplesse o spaventate dalla tua nuova e improvvisa energia. Invidie, senso di inferiorità? Possibile, tu però decidi di non rallentare, fallo per convincere qualcuno a seguirti, a non rinunciare mai a qualcosa di irripetibile.

Lavoro: quel Mercurio che riparte indica una maggiore chiarezza nel modo che hai di agire, di dare un senso e una prospettiva al tuo impegno, nell’utilizzare nel modo corretto la forza che ti muove, che ti spinge a fare di più. Non hai bisogno di grandi sforzi, lascia che il destino ti aiuti a ritrovare le cose speciali, le occasioni che stavi aspettando.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Bello quando il cielo ci fa una sorpresa, quando prepara qualcosa di speciale per noi senza farsi notare, senza farlo pesare. Ecco che le novità diventano ancora più belle, come tanti doni inaspettati, e subito il cuore va al massimo. In ottobre Giove e Mercurio ripartiranno (e non saranno i soli), per questo ha per te inizio un periodo in cui le novità (quelle belle) non mancheranno, un tempo che dà il via a qualcosa di diverso, di speciale, qualcosa che stavi aspettando già da un po’. Energia, vitalità e passione ti faranno sempre compagnia. Wow!

Amore: se Giove (tu) e Mercurio (chi ami) ritrovano slancio e voglia di fare, è ovvio che qualcosa sta per cambiare in meglio. Semplicemente le idee e le intenzioni si fanno chiare, così che abbia un senso immaginare qualcosa da costruire insieme, provare a crescere e a fare di più. È il momento di decidere con che cuore stare, se diventare grandi oppure no.

Lavoro: inutile dire che Giove, riprendendo a correre a metà mese, ti porterà grande fortuna anche con la professione. Sì, perché potrebbero iniziare a sbloccarsi possibilità e occasioni, perché avrai la sensazione che tutto sia più possibile, più facile e anche vicino. Metticela tutta, festeggia un tempo fatto di crescita che durerà per molti mesi.

