Oroscopo Paolo Fox, 1 agosto: inizio mese pieno d’amore per i Cancro. Soddisfazioni in arrivo per i Leone.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 2 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, inizio del mese:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani sfrutta al meglio la giornata per dedicarti di più a te stesso, a riflettere su ciò che vuoi e ciò che ti fa star male. cerca di iniziare al meglio questo mese e di concederti qualche giorno di spensieratezza.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, Domani avrai la Luna favorevole che aiuterà molto, soprattutto a risolvere alcune questioni. Hai bisogno di un po' di tranquillità e di relax. Agosto sarà il mese giusto per concedersi alla libertà e alla spensieratezza.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potresti sentirti ancora un po' nervoso a causa della Luna contraria. Se hai qualcosa in programma sarà meglio risolvere ogni questione prima di partire o fare qualcosa che ti piace così da essere più sereno. Sii più amorevole in famiglia.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai ancora Venere favorevole che ti permetterà di dare maggiore spazio ai sentimenti e all'amore. Approfittane al meglio. A lavoro ci sono dei cambiamenti in vista.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il re dell'oroscopo ti consiglia di iniziare a fare dei programmi per il mese di agosto. Avrai delle belle soddisfazioni e molto pianeti a tuo favore che ti renderanno le giornate migliori.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà un'altra giornata positiva grazie alla Luna favorevole. Continua così, sii prudente e paziente, non alimentare polemiche sterili.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, ti senti ancora abbastanza esasperato. Sono giorni un po' pesanti. Cerca di pensare di più a te sesso, a ciò che ti fa stare bene ma non allontanarti troppo dal partner.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, le cose stanno andando molto meglio in amore e in amicizia. Ancora qualche piccolo problemino economico e lavorativo. Sii paziente, tutto si risolverà.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il mese di agosto non comincerà nel migliore dei modi. Potresti sentirti molto polemico e nervoso, per cui tieni lontano le persone che non sopporti. Concentrati su te stesso e sulle tue idee.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà un inizio mese migliore del precedente, ti sentirai molto più tranquillo. Abbandona i malumori delle ultime settimana. Concentrati di più sull'amore.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti risentire della stanchezza accumulata. Sei un po' preoccupato. Lasciati andare di più, soprattutto in amore.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo non sarà dei migliori. Avrai la Luna in opposizione che ti creerà qualche disagio. Mantieni la calma e cerca di non alimentare polemiche inutili.

