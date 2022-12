Oroscopo Paolo Fox, 1 gennaio 2023: cosa vi riserverà il nuovo anno? Scopritelo subito!

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del nuovo anno per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 gennaio 2023. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole per cui ti aspetta una giornata molto positiva e serena. Vivila in compagnia e in amicizia. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, il nuovo anno comincerà nel migliore dei modi grazie alla presenza favorevole sia di Venere che della Luna. L’amore, in particolare, farà da protagonista. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani la situazione sentimentale sarà di gran lunga migliore rispetto a quella degli ultimi giorni. Mostrati più amorevole e sensibile col partner e vedrai che tutto andrà meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai un oroscopo abbastanza altalenante. Vivrai degli alti e bassi a causa di alcune preoccupazioni. Cerca di svagarti di più, almeno domani che è un giorno di festa. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, anche domani sarà una giornata molto positiva ed energia grazie anche alla Luna favorevole. Insomma, l’anno è finito ed inizierà nel migliore dei modi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà caratterizzato dalla presenza favorevole di tanti pianeti, come Mercurio, Venere, che ti riempiranno di energia positiva. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, il tuo primo giorno dell’anno non comincerà proprio alla grande poiché Venere sarà in opposizione e ciò potrebbe crearti dei disagi. Cerca di essere quanto più prudente possibile. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una giornata all’insegna dei sentimenti grazie anche alla presenza favorevole di Venere. Goditela a pieno. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà una giornata tranquilla e serena. Approfittane per stare in famiglia e con le persone care. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani bisognerà stare attenti perché avrai la Luna in quadratura. In compenso, però, Venere sarà favorevole per cui in amore tutto dovrebbe procedere tranquillamente. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco. domani ti aspetta una giornata intensa e movimentata. Sarai pieno di energia positiva e avrai tanta voglia di fare! Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani comincerai l’anno con Venere e Luna favorevoli. Cosa volere di più? Goditi al meglio la giornata. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 1 gennaio 2023: cosa vi riserverà il nuovo anno? Scopritelo subito! scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

valipomponi