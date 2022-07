Oroscopo Paolo Fox, 1 luglio: novità in arrivo per gli Ariete. Pieno di energie per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani il mese di luglio potrebbe cominciare con qualche bella novità. In amore le prime due settimane saranno di massima energia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, luglio si presenterà molto interessante e ti permetterà di recuperare un certo equilibrio. Finalmente ti senti più tranquillo, anche se di recente hai dovuto rivedere molte questioni di lavoro.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche l'oroscopo di luglio si presenta in modo positivo. Se c'è da portare avanti una trattativa, non tirarti indietro. Non sottovalutare le proposte che arriveranno da qui in poi.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani continuerai ad avere qualche perplessità circa il tuo futuro. Piano piano, però, le cose cominceranno a sbloccarsi. Buon recupero in amore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani si decideranno molte tue scelte, decisioni e cambiamenti. Attenzione ai soldi! Bellissimo recupero in amore.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il nuovo mese ti regalerà una buona ventata di tranquillità. Fai molta attenzione, però, perché sarai talmente preso dalle questioni di lavoro che tutto il resto passerà in secondo piano, amore e affetti inclusi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani ritroverai un clima più generoso per quanto il lavoro. Se, invece, vuoi recuperare in amore, punta sui primi quindici giorni del mese!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, luglio si presenterà molto attivo per quanta riguarda i contatti e i progetti di lavoro. Cerca, però, di non farti sopraffare dall'ansia ed evita le discussioni. D'ora in avanti potrai riportare la serenità nel rapporto di coppia e in famiglia.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani partirà una nuova fase della tua vita. Finalmente non incontrerai più ostacoli lungo la tua strada. Anche in amore le cose andranno molto meglio.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, da domani ritroverai molta più lucidità e chiarezza. In amore ti converrà sfruttare la prima metà del mese entrante, soprattutto se dovrai chiarire qualcosa con il partner.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti provare un certo nervosismo, soprattutto se dovrai rinnovare un accordo. Non abbandonare i sentimenti, ben presto ritorneranno a primeggiare.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, da domani sarai pieno di energie e di iniziative. In amore ti converrà evitare le discussioni e cerca di non intestardirti sulle tue posizioni.

