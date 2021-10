oroscopo-paolo-fox-1-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 1 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 1 novembre ?

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sii paziente. Venere è in opposizione: potresti avere dei ripensamenti per quanto riguarda l’amore. Sul fronte lavoro, non temere: in vista della fine dell’anno arriveranno delle soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Per quanto riguarda il lavoro puoi ancora contare su Giove e Saturno, sono dalla tua parte. In amore, Venere nel mese di novembre sarà in opposizione: se devi discutere di cose importanti in amore, fallo ora.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore, Venere è favorevole e il mese di novembre potrebbe portare qualche emozione in più in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sii energico. Sfrutta le nuove opportunità!

Oroscopo Paolo Fox 1 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore, la prima parte del mese di novembre non promette molto: dal 21 però si recupererà. Sul fronte lavoro, fai le tue che reputi importanti. La verità è che ti trovi in un ambiente che non ami particolarmente!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore, se hai delle questioni in sospeso è meglio affrontarle entro il 21. Sul fronte lavoro, potrebbe arrivare una proposta, ma fai attenzione!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore, il cielo è promettente per i sentimenti: potrebbe nascere qualcosa di importante. Sul fronte lavoro, hai tanta voglia di fare. Ci sono persone che cercano di ostacolarti, ma tu sei determinato e riuscirai a superare tutte le difficoltà!

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 1 novembre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore, Venere è nel tuo segno zodiacale: buone notizie per i sentimenti. Sul fronte lavoro, Saturno tornerà presto favorevole e la situazione migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore, Venere è in buon aspetto: situazione in netto miglioramento in amore. Per quanto riguarda il lavoro, questa è una giornata particolare. Chi è rimasto fermo potrà ora ripartire, ma anticipa qualche discussione entro oggi.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore, Marte è in ottimo aspetto: potrebbero arrivare novità interessanti in amore. Sul lavoro, fai attenzione alle questioni economiche e legali.

Oroscopo Paolo Fox 1 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore, nel fine settimana cerca di non agitare troppo le acque: Venere sta iniziando un transito particolare. Sul lavoro, ci sono difficoltà anche per quanto riguarda lo studio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore, Venere e Marte tornano favorevoli: ottime notizie. Per quanto riguarda il lavoro, sei stanco di fare le solite cose: approfitta di questo momento e prova a dare una svolta!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore, Venere tornerà in aspetto interessata dal 21, ma in questi giorni c’è qualcosa di nuovo nella tua vita sentimentale. Sul lavoro, sei coraggioso e in arrivo ci sono delle belle opportunità!