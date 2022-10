Oroscopo Paolo Fox, 1 ottobre: sabato pieno d’amore per i Vergine. Noia e stress per gli Scorpione.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani ogni cosa potrebbe far scattare una scintilla e provocare una bomba. Sarà meglio essere prudenti per non alimentare discussioni e polemiche, soprattutto in amore e in famiglia.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà un sabato decisamente migliore rispetto ai giorni passati. Sei molto concentrato sul futuro e vuoi capire ancora alcune cose. Cerca, però, anche di svagarti e di goderti il weekend.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani la Luna non sarà più in opposizione per cui ti aspetta un weekend coi fiocchi. In amore sta procedendo tutto al meglio, continua così, trascorri più tempo col tuo partner.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, per questo weekend alcuni progetti non verranno portati a termine. In compenso, però, i rapporti interpersonali miglioreranno di gran lunga. Goditi al meglio questi giorni.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà un bel sabato, soprattutto a lavoro. In amore, invece, sarà meglio essere più sinceri col partner e dire tutto ciò che si pensa. Cerca di trovare un punto di incontro e di fare qualcosa che vi faccia star bene.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà decisamente positivo. In particolare, sarà caratterizzato da tanto amore. Approfittane per viverti questo fine settimana al top.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani potresti essere assalito dalla noia. Anche in amore c'è qualche perplessità che ti tormenta. Devi risolvere i tuoi dubbi con calma e pensandoci su. Approfitta del weekend per farlo.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, il tuo weekend sarà normale. Potresti accusare un po' di noia. Forse spetta proprio a te organizzare qualcosa di intrigante ed entusiasmante. Concentrati anche sulla tua forma fisica, non strapazzarti troppo soprattutto a lavoro.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di essere più egoista, di pensare più a te stesso. Devi recuperare sia la tua forma fisica che mentale. E' importante per la tua serenità interiore.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà meglio concentrarsi sulla coppia, trascorrere del tempo col partner ed evitare discussioni o polemiche. Approfitta del weekend per organizzare qualcosa di bello da fare insieme.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo si preannuncia essere molto positivo. Sfrutta il sabato per dedicarti a te, alle amicizie o all'amore. Goditi anche il relax che è sempre importante staccare la spina.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, l'inizio di ottobre si preannuncia essere decisamente migliore rispetto all'ultimo periodo. Concediti delle giornate di relax godendoti a pieno il weekend.

Oroscopo Paolo Fox, 1 ottobre: sabato pieno d’amore per i Vergine. Noia e stress per gli Scorpione. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.