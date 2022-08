Oroscopo Paolo Fox, 1 settembre: tanta tensione per i Toro. Un meraviglioso inizio mese per i Cancro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 1 settembre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani non avrai più la Luna in opposizione per cui potrai goderti un inizio di settembre in tranquillità. Lavora per i tuoi progetti e vedrai che avrai grandi soddisfazioni. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, il mese di settembre per te inizierà con tanta tensione a causa della Luna in opposizione. Anche Venere sarà contraria e ciò ti creerà disagi in amore. Mantieni la calma e sii paziente. Questo periodo passerà. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, in questi giorni sei molto occupato e dedito al lavoro. Cerca di essere prudente e di non creare distacchi nella coppia. Se ci sono dei problemi è bene risolverli quanto prima. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco,. domani sarà una bellissima giornata, un inizio di settembre coi fiocchi. Avrai tanta voglia di fare qualcosa di bello e di stare in compagnia. Approfittane. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, per domani il re dell’oroscopo ti consiglia di essere molto prudente in famiglia, di evitare polemiche. Anche in coppia, sarà meglio non creare tensioni. Non rovinare la serenità degli ultimi tempi. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai una bellissima Luna favorevole che ti aiuterà a recuperare sotto ogni punto di vista. Buone notizie all’orizzonte per quanto riguarda l’amore. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà meglio dedicarsi a risolvere alcune problematiche e dei fardelli che ti tartassano da giorni. In amore ci saranno ottime notizie. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, da domani vivrai dei giorni intensi grazie alla Luna. Attenzione, però, al rapporto di coppia, cerca di risolver alcune incomprensioni, non creare distanze col partner. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarai molto dinamico e ciò ti farà solo del bene. Hai voglia di metterti in gioco e vincere alcune sfide. Non fermarti, continua così. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà un’ottima giornata di recupero. Settembre sembra essere proprio un mese di rinascita per te. Buone notizie in arrivo, sia in amore che a lavoro. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani dovrai essere molto attento e prudente. Non perdere la pazienza altrimenti rischi di sfociare in grandi discussioni. Non preoccuparti, tra qualche giorno tutto andrà per il meglio. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti sarà di grande aiuto. Hai una gran voglia di rivalsa e di vittoria. Fai la tua parte e vedrai che riuscirai nel tuo intento. Entra anche tu nel mio nuovo gruppo Facebook delle stelle di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, 1 settembre: tanta tensione per i Toro. Un meraviglioso inizio mese per i Cancro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.