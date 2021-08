oroscopo-paolo-fox-10-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox 10 agosto 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 10 agosto?

Oroscopo Paolo Fox 10 Agosto 2021: quali sono le previsioni

Ariete: Mese importante per l’amore, soprattutto per chi ha voglia di ricominciare. Sul lavoro, ottimo recupero soprattutto per chi ha una propria attività!

Toro: Venere, Marte e Luna sono dalla tua parte: cosa desiderare di più per l’amore? Sul lavoro, cerca di recuperare sul piano economico e occhio a dichiarare il successo perché lo devi ancora ottenere!

Gemelli: In amore, soprattutto chi è in crisi, deve mantenere la calma e portare pazienza almeno per 48 ore. Sul lavoro, c’è chi ha vissuto troppe crisi di recenti e non tutto va per il verso giusto!

Cancro: Luna, Marte e Venere sono dalla tua parte: buone notizie, dunque, per l’amore. Sul lavoro, se ci sono dei problemi cerca di non arrabbiarti perché a tutto c’è una soluzione!

Leone: In questi giorni sei molto passionale, ma c’è di più: la seconda parte del mese sarà ancora più promettente. Sul lavoro, cerca di essere più in linea con il pensiero dei tuoi collaboratori!

Vergine: In amore se ci sono stati dei problemi ora si possono risolvere. Sul lavoro, invece, chi si occupa del turismo può recuperare. Ottimi i rapporti di collaborazione!

Bilancia: Venere è sempre dalla tua parte: se hai incontrato qualcuno che ti interessa non mollare proprio ora. Sul lavoro, la situazione premia chi è rimasto fermo per tanto tempo!

Scorpione: In amore rischi sempre di pretendere troppo, rilassati. Sul lavoro, potrebbe arrivare un cambiamento, ma tutto sarà positivo per te!

Sagittario: In amore oggi è meglio evitare le discussioni, potresti arrabbiarti e innervosirti. Sul lavoro, ora puoi recuperare terreno se negli ultimi mesi hai dovuto fare i conti con dei problemi!

Capricorno: Venere, Marte e Luna sono dalla tua parte: chi è fortunato ora può fare bei progetti, anche promesse d’amore. Sul lavoro, cerca di affrettare i tempi perché la situazione astrologica è a tuo favore!

Acquario: Buone notizie per l’amore, soprattutto nelle giornate del 12 e del 13, approfittane! Sul lavoro, cerca di non firmare contratti perché discuterai con una persona!

Pesci: Venere e Marte sono contrari, in amore meglio mantenere la calma e prendere tutto di petto. Sul lavoro, si possono risolvere alcuni piccoli problemi, ma cerca di non prendere posizioni troppo nette!

