Oroscopo Paolo Fox, 10 luglio: domenica intrigante per i Cancro. Morale a pezzi per i Gemelli. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 10 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo Fox domani avrai la Luna amica. Dal pomeriggio avrai dialoghi più distesi con gli altri e, dunque, la voglia di comunicare e di metterti in gioco.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, finalmente, potrai abbandonare tutta la tensione accumulata. Avrai anche le idee più chiare circa il tuo futuro.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani pomeriggio il tuo morale potrebbe essere davvero a pezzi, per un problema personale, per una faccenda da sistemare o solo perché avrai accanto persone negative. Cerca di non cadere in provocazioni e, soprattutto, circondati solo di persone positive.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà una giornata molto intrigante, soprattutto per l'amore. Approfittane e lasciati andare ai sentimenti!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani la settimana si concluderà meglio di come è iniziata. Avrai tanta vitalità e serenità che ti permetteranno di vivere la giornata al top.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrai essere assalito da stanchezza e nervosismo. Sarà meglio concentrarsi su se stessi e godersi la domenica prima di iniziare una nuova settimana.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani la giornata vedrà il suo apice di sera. Il re dell'oroscopo consiglia di risolvere alcune discussioni col proprio partner al fine di sentirsi più leggeri e godersi al meglio la domenica.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani il tuo sarà un ottimo oroscopo che ti regalerà una ventata di positività. Periodo importante per l'amore.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà una domenica intrigante ed entusiasmante che avrà il suo apice di sera. Sarà un ottimo momento per avvicinarti a qualcuno.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarai molto più contento ed energico. Il weekend si concluderà nel migliore dei modi. Lasciati andare e goditi la domenica che ne hai bisogno.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' stanco, soprattutto mentalmente. Cerca di essere più fiducioso in amore e, invece, più prudente in ambito lavorativo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani mattina la giornata comincerà al meglio ma potrebbe incrinarsi di sera. Questo perché potresti iniziare ad innervosirti per alcune situazioni. Mantieni la calma, non rovinarti il weekend per futilità.

