oroscopo-paolo-fox,-10-maggio:-giornata-speciale-per-i-leone.-un-evento-tanto-atteso-per-un-segno-di-fuoco

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 10 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani accadrà un evento tanto atteso che influirà non solo sulla tua vita, ma su quella di molti altri. Da qui in avanti ci potrebbero essere novità importanti, grandi opportunità da cogliere al volo, sia in amore che nella vita quotidiana.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà una giornata migliore rispetto a quella appena trascorsa. Ci sarà meno tensione anche se non tutti i tuoi problemi nel lavoro saranno risolti. Stai più attento alle persone 'voltafaccia'.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, finalmente, comincerà un bel recupero che durerà per tutta la settimana. Nelle prossime ore, però, potresti avere un' agitazione interiore causata anche dalla troppa fretta e dall'ansia di non riuscire a fare tutto. L'amore finalmente si libererà di quelle tensioni che hanno caratterizzato il mese di aprile.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà necessario agire con molta prudenza. Devi pensare con calma prima di prendere decisione importanti, sotto ogni aspetto.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, per domani si preannuncia una giornata speciale. Da qui in avanti potranno esserci eventi positivi. Anche in amore i Leone single potranno approfittarne, per uscire allo scoperto o prendere l'iniziativa.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, grazie all'assenza di Giove in opposizione, domani sarà possibile ricominciare a crescere e ritrovare una migliore forma fisica. Anche in amore potrai recuperare, soprattutto se negli ultimi tempi hai avuto dei problemi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, purtroppo, continuerà questo periodo piuttosto faticoso e impegnativo, che, però, considerato negativo. Il cambiamento comporta sempre ansia e agitazione ma, l'importante è agire sempre con molta cautela.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà una giornata riflessiva e di relax. Sia in amore, sia nel lavoro, stai prendendo le cose così come sono e per questa ragione le stai vivendo a pieno. Sei in attesa di prossimi cambiamenti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox, domani la Luna storta potrebbe creare dei disagi, ma niente potrà ostacolare i cambiamenti in atto. Sono in arrivo grandi opportunità e novità interessanti che rivoluzioneranno la tua vita, anche a lungo termine.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, le giornate, purtroppo, continuano a non migliorare. Domani ci sarà nervosismo e tensione. Hai la sensazione di non avere tutte le risposte che ti servono adesso, da tempo stai vivendo delle grosse delusioni che riguardano sia il lavoro che gli affetti e le amicizie. Ciò ti serve per ragionare bene sulla tua vita. Ma, evita di isolarti o restare in un silenzio che potrebbe mettere a disagio gli altri.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, grazie a Giove nel segno, sarà un'ottima giornata. Il pianeta sarà una fonte di ispirazione da seguire, ti aiuterà a raggiungere un traguardo che hai rincorso a lungo. Potrai sviluppare nuove idee, progetti interessanti, con volontà e buonsenso.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la Luna sarà in opposizione. Ciò ti creerà una forte agitazione. Ti ritroverai a pensare al passato, ma, cerca di svagarti!

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 10 maggio: giornata speciale per i Leone. Un evento tanto atteso per un segno di fuoco proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.