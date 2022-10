Oroscopo Paolo Fox, 10 ottobre: inizio settimana molto teso per i Toro. Tanta passione per i Leone.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 10 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo continuerà a migliorare. Avrai la Luna favorevole che ti sarà di grande aiuto. Alcune questioni saranno risolte e tu starai molto meglio.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani, purtroppo, ti aspetta un inizio di settimana pieno di tensione, a causa della Luna dissonante. Dovresti cercare di mantenere la calma quanto più possibile ed evitare qualsiasi litigio.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani potresti avere qualche difficoltà a lavoro, una crisi passeggera. In amore, invece, hai tanta voglia di tranquillità ma negli ultimi giorni è un po' altalenante. Cerca di dare il meglio di te e di parlarne con l'altra persona.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di essere molto cauto in amore e di non inalberarti subito. Sotto il punto di vista professionale, invece, se hai voglia di cambiare, fallo in modo responsabile.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani avrai un oroscopo molto interessante. La Luna sarà favorevole e ti garantirà tanta passione e voglia d'amare. Insomma, un inizio settimana coi fiocchi!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, per domani non puoi chiedere di meglio: Luna e Venere saranno dalla tua parte! L'amore sarà molto favorito, così come nuovi incontri per i single.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti aiuterà a risolvere alcune questioni in sospeso. Potresti avere delle nuove proposte lavorative che non saranno assolutamente da sottovalutare.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai un inizio settimana non molto piacevole. Ci saranno ancora degli strascichi negativi di questi ultimi giorni, soprattutto in ambito sentimentale. Cerca di recuperare al meglio, di riposarti se necessario e di rilassarti un po'.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai una bella Luna favorevole che ti aiuterà molto in amore. In particolare, ci sarà molta sintonia con i Leone. Approfittane, potresti trovare la tua anima gemella!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, finalmente, la settimana inizierà in modo molto positivo. Avrai una grande ripresa anche sotto il punto di vista sentimentale. Presta attenzione, però, alle tue spese.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata impegnativa ma anche decisiva. Alcune discussioni potrebbero avere un punto, soprattutto quelle della coppia. A lavoro, invece, ci saranno degli importanti cambiamenti.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potrai risolvere tutti le questioni sentimentali rimaste in sospeso e avere delle bellissime notizie in ambito lavorativo.

