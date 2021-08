oroscopo-paolo-fox-11-agosto,-le-previsioni-segno-per-segno

Ariete: In amore non avere paura di buttarti, provale tutte. In ambito lavorativo, invece, porta molta cautela nella giornata di oggi.

Toro: E’ molto rilevante che in questo momento tu ti viva in modo sereno la tua storia amorosa. Per quanto riguarda il lavoro, dovresti dedicarti solo a ciò che ti appassiona realmente.

Gemelli: Oggi potrebbe essere la giornata giusta per dichiararti a qualcuno di speciale, ma non correre troppo. Sul lavoro tutto resta molto tranquillo, a tratti monotono.

Cancro: C’è un po’ di nervosismo stia in amore che sul lavoro. Per uscirne dovresti tentare di mantenere la calma almeno fino al 14 agosto.

Leone: Forse è arrivato il momento giusto per iniziare a guardarsi intorno per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro, dovrete essere molto cauti per quanto riguarda l’aspetto finanziario.

Vergine: Quella di oggi è una giornata molto speciale in cui potrete dedicarvi solo al vostro partner. Sul lavoro dovete iniziare a dimostrare le vostre abilità.

Bilancia: Se siete nel bel mezzo di una sfida sentimentale, oggi potrebbe essere il giorno della “vittoria”. Sul lavoro, dovete risolvere piccoli problemi professionali.

Scorpione: La situazione amorosa non dovrebbe crearvi troppi problemi grazie alla Luna dalla vostra parte. Sul lavoro, invece, potrebbe esserci qualche piccolo cambiamento.

Sagittario: La Luna è dissonante, per questo motivo sarà meglio evitare discussioni. Sul lavoro, finalmente sei favorito dalle stelle, sfrutta questa giornata.

Capricorno: Anche se avete discusso per banalità con la vostra metà, potrete comunque risollevarvi facilmente. Sul lavoro, non arrabbiarti troppo se non riesci a raggiungere i tuoi obiettivi.

Acquario: Anche oggi, quasi nessuno stimolo a livello amoroso, bisognerà attendere settimana prossima. Sul lavoro non hai molta voglia di continuare con questo impiego, prova a cambiare strada.

Pesci: Quella di oggi potrebbe essere una giornata piuttosto complicata per i sentimenti, ma nulla è deciso. Sul lavoro non esistono vere soluzioni ai tuoi problemi, ma devi comunque restare ottimista.