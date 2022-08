Oroscopo Paolo Fox, 11 agosto: prudenza in amore per i Bilancia. Decisioni importanti per i Pesci.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 11 agosto. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo comincerà a migliorare. Continua, però ad avere molta prudenza in amore, non allontanare troppo il partner che potresti pagarne le conseguenze

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, sei molto sottotono e annoiato della solita routine. Cerca di trovare il tuo equilibrio interiore e vedrai che man mano avrai la tua serenità.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, finalmente, avrai una bella giornata per quanto riguarda l'aspetto sentimentale. L'amore tornerà a splendere.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, finalmente, non avrai più la Luna in opposizione. Ciò ti aiuterà a sentirti più calmo e sereno. Inizia ad organizzare qualcosa di bello per il weekend.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani, a causa della Luna in opposizione, potrai sentirti un po' destabilizzato. Fox ti consiglia di focalizzarti di più su te stesso e sui tuoi sentimenti, in particolare per chi è single da tempo.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani potrai risolvere alcune questioni importanti. In particolare, potrai dare maggiore spazio all'amore. Attenzione a valutare attentamente alcune proposte che potresti ricevere.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, da domani, sei molto stanco e agitato. Domani sarà importante continuare ad essere prudente in amore e con in rapporti in generale. Prova a lasciarti alle spalle alcuni problemi del passato che ti hanno ferito.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco. Il tuo oroscopo domani favorisce nuove idee e progetti. Attenzione, però, ai rapporti amoroso e familiari. Stai in allerta per evitare discussioni inutili.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, qualcosa di bello sta per accaderti e anche nuovi incontri sono all'orizzonte. Sono giornate proficue, approfittane e vivile al meglio.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, continua a mantenere la calma e ad essere prudente anche in vista di Giove dissonante. Tieni duro che qualcosa di bello sta per avvenire. In amore recupererai al meglio.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, hai bisogno di sentirti libero e di fare ciò che ti piace. E' comprensibile ma devi essere paziente, avrai Venere contraria per cui sarà meglio aspettare.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani sarà una giornata in cui dovrai prendere alcune decisioni importanti soprattutto in coppia. Comincia a lasciare andare la tensione accumulata nei giorni scorsi.

Oroscopo Paolo Fox, 11 agosto: prudenza in amore per i Bilancia. Decisioni importanti per i Pesci. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.