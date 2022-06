Oroscopo Paolo Fox, 11 giugno: weekend pigro per un segno d’acqua. Agitazione per un segno d’aria.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 11 giugno. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani dovresti usare molta prudenza, soprattutto nell'usare determinate parole. Se hai qualcosa da risolvere con qualcuno cerca di essere calmo e diplomatico.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, da domani devi iniziare a pensare per bene al tuo futuro. Il re dell'oroscopo consiglia di approfittare del weekend per uscire e conoscere persone nuove, soprattutto ai single.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani il weekend continuerà per il meglio. Avrai l'occasione di conoscere nuove persone e crescerà la voglia di amare grazie anche a Venere nel segno.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, purtroppo il tuo weekend sarà caratterizzato da molta stanchezza. Non riversare la tua pigrizia e instabilità sulla coppia altrimenti potresti avere discussioni col partner.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani il tuo weekend comincerà con piccole polemiche. Niente che tu non possa superare con un po' di volontà. I single potrebbero ricevere un invito inaspettato.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani dovresti prestarti di più all'amore e lasciarti trasportare dalle emozioni. In particolare per i più timidi dovrebbero avere maggior coraggio nel farsi avanti.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani dovresti approfittare del weekend per recuperare un po' di serenità e spensieratezza. Oroscopo intrigante per gli incontri e per i progetti di coppia.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, il tuo weekend proseguirà ala grande grazie anche alla Luna favorevole. Sfruttalo al massimo rilassandoti e divertendoti. Qualcuno potrà trovare la giusta strada, soprattutto in ambito lavorativo.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, il weekend ti aiuterà a recuperare sotto ogni punto di vista. Approfittane per stare in compagnia e fare nuove conoscenze.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà importante avere molta prudenza sia in amore che in famiglia. Se ci saranno discussioni, sforzati di mantenere la calma, non sollevare polveroni inutilmente! Cambiamenti in arrivo sul fronte lavorativo.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata alquanto agitata in quanto potresti sentire il peso di tante responsabilità. Fa si che non ci siano discussioni esagerate, cerca di risolvere tutto col dialogo.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, Fox consiglia di mettere da parte la malinconia e i brutti pensieri e godersi il weekend che sarà positivo grazie anche alla Luna favorevole. In particolare, i single dovrebbero approfittare per fare nuovi incontri.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 11 giugno: weekend pigro per un segno d’acqua. Agitazione per un segno d’aria. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.