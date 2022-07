Oroscopo Paolo Fox, 11 luglio: inizio settimana interessante per gli Ariete. Nervosismo per i Gemelli. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 11 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai ancora un oroscopo molto interessante, soprattutto per chi vuole iniziare un nuovo percorso o semplicemente rinnovare un contratto. Sono giorni di grande forza per coloro che desiderano rimettersi in gioco.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà una giornata che potrebbe offrirti buone risorse. Avrai anche delle idee vincenti. Continua così e cerca di ravvivare anche il rapporto di coppia.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani si preannuncia una giornata alquanto nervosa, anche a causa della Luna ancora in opposizione. Sii prudente e rimanda ogni impegno importante a un giorno più sereno.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani sarà opportuno riorganizzare tutta la tua situazione professionale. A maggior ragione se sei in cerca di un nuovo ruolo, gruppo o progetto da lanciare. Buona fase di recupero in amore.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una giornata molto intrigante per i sentimenti. E' un ottimo periodo anche per accettare nuovi incarichi o fare proposte. Attenzione, però, alle spese!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani sarà necessario avere particolare prudenza in amore poiché la Luna sarà in opposizione tanto da creare qualche piccola divergenza con il partner. A lavoro, invece, sarà più facile prendere determinate decisioni.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto stimolante, soprattutto a lavoro. In amore, la prima metà di questo mese di luglio sarà decisamente migliore della seconda. Approfittane.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani la settimana inizierà con buone notizie in campo lavorativo. In questi giorni potresti concludere accordi interessanti. Liberati dall' ansia che potrebbe ostacolare anche alcuni rapporti interpersonali.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai ancora la Luna favorevole. Dunque, potrebbe essere un'ottima giornata per rimettersi in gioco, soprattutto a lavoro. In amore sarà meglio essere attenti poiché sarà una settimana caratterizzata da qualche fraintendimento.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani la tua settimana inizierà con tanta energia e vitalità. Però, sarà necessario porre attenzione a determinate faccende lavorative e alle spese.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, il re dell'oroscopo preannuncia che domani ti sentirai molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Le coppie che hanno avuto problemi in passato, dovranno impegnarsi un po' di più per recuperare.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' nervoso. Cerca di mantenere la calma, soprattutto in amore e in famiglia. Bel momento per quanto riguarda il tuo lavoro.

