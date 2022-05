oroscopo-paolo-fox,-11-maggio:-un-bella-sorpresa-per-un-segno-d’aria.-litigi-in-vista-per-uno-di-terra

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 10 maggio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani comincerà una grande ripartenza che avrà il suo culmine a fine settimana. Grandi opportunità in arrivo sia a lavoro che in amore.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani ci sarà una fantastica Luna e avrai un' interessante giornata sotto tutti i punti di vista. Attenzione, però, a non avvicinare persone scorrette.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, anche domani continuerà il tuo recupero, sia in amore, sia nel lavoro. Nel corso della giornata potresti essere colto da alcuni momenti di agitazione e di ansia legati alla paura di non riuscire a far tutto. Ma, non mollare!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, l'astrologo consiglia di agire con prudenza, soprattutto in amore. Soprattutto bisogna avere un atteggiamento più riflessivo e meno impulsivo, se non vorrai finire in situazioni complicate.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani ci sarà aria di cambiamento. Potrai aspettarti solo cose belle, novità interessanti. Sul fronte amoroso, chi è rimasto solo a lungo potrà di nuovo tornare in pista con fiducia.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani la Luna non sarà più in opposizione. Dunque, approfitta per recuperare sotto ogni punto di vista. Sfrutta la giornate per ritrovare la forma fisica che ti è mancata di recente.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà un'altra giornata di down. Purtroppo non è un momento del tutto sereno. Ti senti assalito da momenti di apprensione e agitazione. Il re dell'Oroscopo consiglia di evitare le posizioni estreme, anche se si è convinti di avere ragione, e usare la diplomazia.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco per domani si preannuncia una giornata tranquilla sotto ogni aspetto. Hai meno ansia e agitazione e ti stai godendo i risultati raggiunti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani, purtroppo, la Luna sarà ancora in dissonanza. Ciò causerà nervosismo e stanchezza, ma non disperare! Ormai la tua rinascita è in corso.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, le giornate non stanno proseguendo al meglio ma domani le stelle ti saranno d'aiuto a mantenere la calma e non reagire in maniera nervosa. E' molto importante reagire! Non riversare il tuo malumore nella coppia o in chi ti sta vicino.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani Giove sarà nel tuo segno e sarà fonte di ispirazione. Potrai impegnarti per realizzare i tuoi obiettivi. E' un momento favorevole anche per l'amore.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani, con la Luna in opposizione, sarà necessario mantenere la calma ed avere pazienza. Non focalizzarti sul passato, pensa, piuttosto, ai progetti futuri.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 11 maggio: un bella sorpresa per un segno d’aria. Litigi in vista per uno di terra proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.