oroscopo-paolo-fox-11-novembre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 11 novembre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 11 novembre ?

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi al lavoro qualcuno ti troverà un po’ maniacale. Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un po’ d’avventura.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti è difficile comprendere se sei andato abbastanza in profondità, perché più scavi e più scopri. A un certo punto, dovrai pur finire le tue ricerche e metterle in pratica! È decisamente meglio ammettere che stai cercando in un abisso senza fondo, ed andare oltre. Il tuo bisogno di introspezione sarà meno forte a partire da domani.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Ultimamente hai speso molte energie, e in questo momento senti il bisogno di cambiare qualcosa nella tua vita. Mantenere dei limiti chiaramente definiti dovrebbe aiutarti, ma forse avresti bisogno di un po’ di tempo per ricaricare le batterie. Un po’ di solitudine potrebbe rivelarsi molto più benefica di quanto non pensi, anche se hai un’agenda fitta di impegni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Anche se forse oggi avrai delle difficoltà con qualcuno che la pensa diversamente da te, questo potrebbe concludersi con un piacevole sentimento di autostima. In questi giorni, quello che gli altri pensano di te è meno importante di quello che tu pensi di te stesso. Non aver paura delle reazioni forti, potresti ricavarne una lezione molto istruttiva di accettazione di sé.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’indipendenza che cerchi nel tuo lavoro oggi dovrà essere messa in parallelo con certe circostanze familiari. Certo, vuoi prenderti cura della tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che succede nel mondo intorno a te è forse un’idea migliore.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): tuoi amici contano molto per te, ma oggi potrebbero essere un po’ di intralcio. Hai già abbastanza problemi tuoi e poco tempo da dedicare agli altri. Sarebbe meglio dirlo in modo semplice e rispettoso che oggi non è il momento più adatto per trascorrere del tempo insieme, anche se ti viene proposto qualcosa di invitante.