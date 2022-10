Oroscopo Paolo Fox, 11 ottobre: giornata impegnativa per i Capricorno. Grande intesa sentimentale per i Vergine.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 11 ottobre 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai Venere in opposizione ma non devi preoccuparti perché in amore stai avendo una gran recupero. Se qualcosa non va, sarà meglio parlarne con calma.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, ci sono ancora dei dubbi nella coppia e delle questioni da risolvere. Fallo con calma, usa il dialogo e la diplomazia altrimenti non raggiungerai mai un equilibrio.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole che ti sarà di grande aiuto in amore anche se spetta a te essere più sciolto e vivere con più serenità e leggerezza.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, alcune coppie solide stanno vivendo un periodo difficile, ci sono delle mancanze. Fox consiglia di parlarne, di fare il punto della situazione e capire qual è il vero problema.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, il tuo oroscopo di domani sarà, tutto sommato, ancora positivo. Fox, però, ti consiglia di badare bene alle parole e ai toni che usi in coppia, a volte potresti ferire il partner inconsciamente.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole e tanta intesa sentimentale. Anche a lavoro stai ottenendo ottimi risultati e tutti ti stanno notando per le tue capacità.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sarà una giornata all'insegna dei sentimenti e delle emozioni, in particolare in amore. Sul piano lavorativo, invece, sembra che tutto stia migliorando e stai per ottenere grandi risultati. Continua così!

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà meglio essere prudenti, non inalberarsi subito perché potrebbero esserci forti discussioni sia in amore che a lavoro.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani per te comincerà un gran recupero in amore ma anche a lavoro. Potresti, infatti, ricevere delle importanti occasioni di lavoro.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto interessante ed impegnativa. Tante cose potranno essere risolte e portate a termine. Nuove amicizie all'orizzonte.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani potrebbe essere una giornata esplosiva nel vero senso della parola. Sarà meglio essere calmi, non accendere discussioni inutili. In realtà, avresti bisogno di staccare un po' la spina.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani i sentimenti potrebbero essere protagonisti. Approfitta per ristabilire dei rapporti, delle amicizie. Cerca di dare il meglio di te e non te ne pentirai.

Oroscopo Paolo Fox, 11 ottobre: giornata impegnativa per i Capricorno. Grande intesa sentimentale per i Vergine. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.