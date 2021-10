oroscopo-paolo-fox-11-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 11 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 11 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox oggi, 11 ottobre 2021: quali sono le previsioni

Ariete – In amore, Venere in aspetto favorevole vi invita a dimenticare gli amori finiti. Continua il periodo favorevole per le emozioni. In campo lavorativo, avete voglia di cambiamenti, la competizione è alta, ma dovete far vedere a tutti che siete forti. In salute, tenete sotto controllo la tensione.

Toro – L’amore è in ripresa, finalmente termina il periodo ostile dell’inizio del mese. È una giornata transitoria per le emozioni, ma da domani la Luna sarà in aspetto favorevole. Miglioramenti sul lavoro, si prospetta un recupero negli affari e nei rapporti con i colleghi. In salute, vi sentite bene, organizzate una serata interessante.

Gemelli – In amore, cercate di evitare conflitti, non tutte le coppie sono in crisi ma ci possono essere ripensamenti anche da parte di una persona inaspettata. Le tensioni possono nascere anche da una mancanza commessa dal partner. In campo lavorativo, rimandate al 20 ottobre tutti gli incarichi che vi hanno dato, in questo lunedì è meglio non strafare, avete lavorato troppo. In salute, vi trovate in uno stato di tensione troppo alto.

Paolo Fox, previsioni astrologiche dell’11 ottobre 2021: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In amore, le giornate in arrivo sono interessanti ma se è nata una nuova storia va portata avanti con coraggio. Gestite con cura le situazioni che vivete in questo momento. In campo lavorativo, il nervosismo si fa sentire, siate cauti nei giudizi. In salute, anche in questa giornata vi sentite troppo stanchi.

Leone – In amore, l’odierna Luna favorevole regala incontri con un Ariete o un Sagittario. Sono in arrivo importanti novità soprattutto a livello emotivo. Se avete un lavoro a chiamata, potreste ricevere parecchie commissioni, ma purtroppo da qualche tempo i soldi spariscono in un secondo. In salute, è la giornata ideale per iniziare delle cure.

Vergine – In amore, è una giornata all’insegna del nervosismo. Non avete pazienza e avete difficoltà ad avere risposte. Vorreste tutto e subito. In campo lavorativo, un esame o una prova metterà a dura prova il vostro autocontrollo, soprattutto adesso che siete molto stanchi. In salute, la vostra agitazione porta fastidi allo stomaco.

Astrologia del giorno 11 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In amore, le coppie che di recente hanno discusso adesso dovrebbero trovare un po’ di serenità. Se c’è stata una separazione e il rapporto è irrecuperabile, è meglio affrontare tutto con serenità. In campo lavorativo, valutate bene le offerte di lavoro che ricevete in questo periodo. Riflettete con attenzione e pensate al passato e alla vostra età, che sarà determinante per la scelta. In salute, controllate bene i denti.

Scorpione – In amore, con questa Luna favorevole dovete affrontare un discorso spinoso. Siate prudenti: è il momento adatto per discutere. In campo lavorativo, non sottovalutate l’ipotesi di un cambiamento; se da poco siete in un nuovo ufficio, mettete in chiaro il vostro ruolo. In salute, è opportuno prendere un appuntamento dal dentista.

Sagittario – In amore, le coppie che hanno un buon legame continueranno a consolidare il proprio rapporto. Nuovi incontri per i single e nuovi amori. Questo lunedì potrebbe regalare una forte emozione. In campo lavorativo, volete avere tutto sotto controllo ma dovete imparare ad avere più fiducia nei vostri colleghi. In salute, fate più attività all’aria aperta.

Paolo Fox, oroscopo di lunedì 11 ottobre 2021: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In amore, i single del segno potrebbero scoprire di essere innamorati di un amico o di un’amica. Per vivere emozioni intense dovete lasciarvi andare senza troppe paure. In campo lavorativo, sono in arrivo interessanti novità. Se lavorate come dipendenti, attenzione alle uscite. Vorreste un aumento. In salute, è il momento giusto per iniziare delle cure.

Acquario – In amore, la settimana inizia con delle novità. Dimenticate tutto quello che è stato fatto negli ultimi mesi. In campo lavorativo, non è il caso di investire su progetti utopistici, ci sono importanti novità in arrivo. In salute, è il periodo adatto per iniziare qualche cura.

Pesci – In amore, se ci sono problemi con il partner è meglio tenerseli per sé o parlare da martedì. In questa giornata è difficile gestire le emozioni. In campo lavorativo, siete sotto stress. Se avete avuto da poco un figlio o avete cambiato casa, siete un po’ preoccupati per le spese. In salute, rilassatevi di più, ne avete proprio bisogno.

The post Oroscopo Paolo Fox 11 ottobre, le previsioni segno per segno appeared first on L’Occhio.