Oroscopo Paolo Fox, 11 settembre: meravigliosa Luna per i Leone. Una domenica piena di emozioni per gli Acquario.

Concludiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 11 settembre. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, domenica:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani avrai una bella domenica grazie anche alla Luna favorevole. Alcune relazioni, però, potrebbero attraversare una crisi se non si cerca di risolvere e di parlare al più presto.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani dovresti approfittare della domenica per stare in famiglia e cercare di eliminare le distanze e le tensioni degli ultimi giorni.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani, finalmente, vivrai una giornata più serena e tranquilla rispetto a quelle appena trascorse. In amore non va tutto per il verso giusto, dovresti cercare di essere meno freddo e più malleabile.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, a causa della Luna contraria, non sarà una giornata piacevole. Potresti avvertire un po' di tristezza e angoscia. Cerca di rifugiarti nell'amore della tua famiglia e delle persone a cui tieni di più.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà al top grazie anche alla presenza di una meravigliosa Luna. Dedicati di più all'amore siccome è molto favorito. Attenzione solo alla situazione economica e alla spese da affrontare.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani approfitta della domenica per rilassarti e riposarti. Cerca di godertela a pieno, di dare maggior spazio ai sentimenti. Venere ti aiuterà.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna in opposizione che potrebbe crearti qualche fastidio. Cerca di non abbatterti e di riposarti. Goditi il relax domenicale.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani potresti essere assalito da alcuni pensieri per il tuo futuro, in particolare quello lavorativo. Hai voglia di cambiare e dipenderà molto anche da te stesso.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani avrai una magnifica Luna favorevole che ti permetterà di vivere una bella domenica. Stai più attento, però, al rapporto di coppia e alle tensioni col partner. In ambito lavorativo tutto procede per il meglio.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà una domenica normale. Il tuo pensiero fisso è rivolto per lo più al tuo futuro lavorativo e ai tuoi progetti. Cerca di essere paziente e di non abbatterti. Tutto arriva prima o poi.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, le tue emozioni e i tuoi sentimenti sono sempre più forti. Hai voglia di una storia seria e di una persona per bene a cui legarti sentimentalmente. Sono favoriti i nuovi incontri e i nuovi amore, approfittane!

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani potresti sentirti un po' fiacco e angosciato da alcune situazioni. Cerca di risolverle al meglio, con grinta e dialogo. Prova a goderti al meglio la domenica.

Oroscopo Paolo Fox, 11 settembre: meravigliosa Luna per i Leone. Una domenica piena di emozioni per gli Acquario. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.