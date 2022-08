Oroscopo Paolo Fox, 12 agosto: venerdì interessante per un segno di fuoco. Uno d’aria ritroverà la serenità.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 12 agosto. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, venerdì:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani la tua vita comincerà a migliorare. Le tue idee e i tuoi progetti potranno essere realizzati. Concentrati e datti da fare! Ti aspetta anche un gran weekend.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani Fox ti consiglia di essere prudente in famiglia in amore altrimenti si rischia di sfociare in grandi discussioni. Nuove avventure lavorative sono all'orizzonte.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani sarà un inizio weekend molto positivo e si concluderà al meglio. Finalmente stai ritrovando la serenità che ti è mancata negli ultimi giorni. Goditi al meglio questi giorni.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, inizia a progettare qualcosa di entusiasmante per questo weekend che potrebbe regalarti grandi emozioni. Sii più amorevole nella coppia e vedrai che tutto andrà meglio.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarà un venerdì molto interessante. Avrai ottime novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Soprattutto per i single, ci saranno tante nuove opportunità.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, il re dell'oroscopo ti consiglia di iniziare a concentrarti di più sull'amore e di non abbandonare il partner. Cerca di accorciare la distanza e di risolvere le questioni degli ultimi tempi.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani, finalmente, avrai la Luna favorevole che ti aiuterà molto, soprattutto a risolvere alcuni problemi. In particolare, concentrati sulla sfera amoroso e sul distacco avuto col partner. Poi, goditi al meglio il weekend.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani sarà meglio essere molto prudenti sia in amore che nei rapporti interpersonali. Inizia a pensare a qualcosa di bello da fare per il weekend.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà un romantico venerdì grazie alla presenza favorevole della Luna e di Venere. L'amore sarà padrone della giornata, in particolare, per i single sono favoriti i nuovi incontri.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, finalmente domani ti libererai dell'opposizione di Venere e potrai iniziare il tuo weekend con una marcia in più in amore. Sii più tranquillo sotto il piano lavorativo e professionale.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani il tuo oroscopo sarà più positivo grazie anche alla presenza della Luna favorevole. Avrai solo qualche tensione a lavoro, ma nulla di insuperabile.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, da domani comincerà un weekend molto promettente. Inizia a fare dei programmi per cercare di godertelo al meglio. Avrai maggiore armonia anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox, 12 agosto: venerdì interessante per un segno di fuoco. Uno d’aria ritroverà la serenità. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.