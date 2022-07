Oroscopo Paolo Fox, 12 luglio: tanto divertimento per i Toro. Benessere interiore per gli Scorpione scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 12 luglio. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani la giornata sarà più positiva rispetto all'agitazione che hai avuto ultimamente. Buon recupero in vista. Cerca solo di tenere a bada la tua impulsività.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani avrai tanta voglia di leggerezza e divertimento. Magari, se il lavoro permette, organizza qualcosa di bello da fare o una giornata al mare.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani ritornerà il sereno. Il re dell'oroscopo preannuncia giorni molto intriganti. Abbandona il nervosismo degli ultimi giorni.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani il tuo oroscopo potrà aiutarti a superare alcune problematiche, soprattutto lavorative. Hai bisogno di alcune risposte e conferme necessarie. Sii paziente, tutto arriverà.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani sarai assalito da un profondo stress che, però, sarai in grado di tenerlo a bada. Abbi coraggio e non creare troppe distanze nel rapporto di coppia.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani Fox ti consiglia di chiarire con il partner e fare programmi in occasione dell'estate. Cerca di superare le tensioni amorose causate dalle ultime divergenze o dalla troppa lontananza.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani sera potresti avvertire una certa agitazione. Cerca di essere prudente. Da tempo stai cercando di adattarti a un cambiamento che non è dipeso da te. Prova a vivere con più filosofia, senza farti sopraffare dalla negatività.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai una meravigliosa Luna favorevole che ti consentirà di avere un benessere interiore. Il fine settimana sarà ideale per i rapporti amorosi. Approfittane per progettare qualcosa di bello.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, man mano stai recuperando molto terreno e i progetti rimasti bloccati stanno prendendo il volo. Domani la giornata sarà molto stimolante e produttiva. Approfittane!

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, purtroppo è un periodo in cui non ti senti molto soddisfatto per come stanno andando le cose a livello professionale. Domani, però avrai la luna favorevole che ti consentirà di fare maggior chiarezza dentro di te.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà il momento di mettersi in gioco in amore. Hai anche tanta creatività e voglia di fare. Fanne tesoro e approfitta per portare a determinati determinati piani.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani mattina sarai costretto a fare i conti con piccole incomprensioni o con qualche disagio. Dal pomeriggio in poi andrà molto meglio. Cerca di evitare discussioni familiari o di coppia.

