Oroscopo Paolo Fox, 13 agosto: un incredibile sabato per i Capricorno e Acquario. Giornata emotiva per i Cancro.

Proseguiamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri del weekend per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 13 agosto 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, sabato:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, da domani avrai un meraviglioso oroscopo. Approfittane per goderti al massimo questo weekend. I nuovi rapporti che creerai saranno molto importanti per te e per la tua serenità.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani la Luna sarà favorevole e ti aiuterà a recuperare al meglio in questi giorni. Cerca di goderteli a pieno, di rilassarti e svagarti perché ne hai bisogno. Sii prudente in amore.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, il weekend non si preannuncia molto positivo. Potresti sentirti agitato e scosso quindi sarà meglio rilassarsi e starsene per i fatti propri. Goditi il relax.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani avrai una giornata molto emotiva. Hai bisogno di persone che siano leali e che ti vogliano bene. Cerca di evitare quelle false e circondati solo di chi ti fa bene. Ciò è molto importante per il tuo equilibrio e per la tua serenità.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani ritroverai il buonumore e la tua serenità. In realtà si preannuncia un oroscopo molto favorito e una giornata piena di emozioni. Goditela al meglio.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, il tuo weekend non sarà dei migliori. Ti potrai sentire stanco e annoiato anche a causa della Luna in opposizione. Prova a rilassarti e a svagarti un po', tieni duro.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, domani la giornata sarà migliore e potrai provare anche belle emozioni. L'amore e i rapporti interpersonali, finalmente, inizieranno a migliorare.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani ritroverai un po' di serenità. Prova a sfruttare al meglio questo weekend, fa qualcosa di diverso, che ti rendi felice. Sono favoriti i nuovi incontri.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani, purtroppo, avrai la Luna in dissonanza per cui ti sentirai spento e stanco. Ma non temere, si tratta di poche ore perché poi recupererai al meglio. Prova comunque ad organizzare qualcosa in vista della domenica.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani, finalmente, avrai un oroscopo meraviglioso grazie alla Luna e a Venere favorevoli. Avrai miglioramenti anche nella coppia e col partner. Approfittane al meglio.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani ti sentirai pieno di carica ed energia positiva. Approfittane per fare qualcosa di bello. Attenzione, però, sii cauto e prudente in amore, in particolare col partner. Trova un compromesso.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, il tuo sarà un incredibile weekend, pieno di emozioni belle. Sii solo prudente in amore perché potrebbero tornare alcuni fantasmi del passato.

Oroscopo Paolo Fox, 13 agosto: un incredibile sabato per i Capricorno e Acquario. Giornata emotiva per i Cancro. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.