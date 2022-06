Oroscopo Paolo Fox, 13 giugno: inizio settimana pieno di passione per i Toro. Venere favorevole per i Capricorno.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 13 giugno 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani, inizio settimana:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, a causa di Marte nel segno, domani potresti esternare molta rabbia accumulata. Non abbatterti perché il mese di giugno ha in serbo grandi soddisfazioni e sorprese.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani Venere sarà ancora nel tuo segno. Sarà il tuo pianeta guida e simbolo della bellezza, dell'amore e della passione. Infatti, il tuo è un segno che vuole circondarsi di cose belle, persone piacevoli e innamorate. Mai come ora hai bisogno di belle persone intorno a te che ti sostengano nel risolvere alcuni problemi.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, domani comincerà un bellissimo periodo per te sotto l'aspetto amoroso. Crescerà la voglia di amare, di fare incontri speciali e amicizie interessanti. Novità importanti anche a lavoro.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, le ultime settimane sono state abbastanza dure e tu ne sei uscito abbastanza sconfitto. Fortunatamente il peggio è passato e sta per iniziare un graduale recupero. Continua così, fatti forza!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, l'oroscopo di inizio settimana è molto positivo grazie anche alla Luna favorevole. Bisogna approfittarne per fare una scelta o lavorare su un progetto molto importante. Sii prudente!

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, a differenza dei Leone, domani avrai la Luna sfavorevole. Ciò ti causerà un po' di confusione. Evita si sfidare il destino; cerca, invece, di stare più vicino al partner e ai tuoi affetti se in passato li hai un po' troppo trascurati.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, come anticipa Fox, domani continuerai a vivere la tua vita come se fosse una battaglia continua, come se ogni giorno fosse una sfida da affrontare. Questo non ti fa bene per niente. Cerca di vivere più tranquillamente, non sentirti sempre sotto pressione.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani non sarà il caso di strapazzarti troppo, potresti essere ancora un po' sotto pressione per alcune dinamiche della settimana appena conclusasi. In amore le cose sono ancora un po' incerte e tentennanti.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani avrai la Luna favorevole. Dunque, avrai un inizio settimana pieno di forza e di emozioni. I cuori solitari avranno presto delle novità. Cerca solo di fare attenzione se sarai avrai due piedi in una scarpa: una scelta dovrà essere obbligatoria.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, hai ancora Venere favorevole. Approfittane per fare nuovi incontri. Se ti senti ancora un po' sottotono, cerca di circondarti solo delle persone che ti fanno stare bene, come la famiglia.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani, così come i giorni seguenti, sarà un continuo oscillare tra momenti sereni e momenti agitati. Il fatto è che tu hai una voglia di novità e di libertà incontenibile. Attenzione alle discussioni, soprattutto quelle inutili.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, domani la settimana inizierà con un po' di nervosismo, soprattutto in ambito lavorativo. Sarà necessario non farsi travolgere dall'agitazione. In compenso, in amore sta andando molto meglio

