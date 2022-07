Oroscopo Paolo Fox, 13 luglio: giornata complicata per un segno d’acqua. Uno di terra dovrà fare i conti con se stesso. scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 13 luglio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani si preannuncia una giornata piuttosto difficile, anche a causa di una Luna storta. Purtroppo, ti sarà più complicato ragionare, anche sulle piccole cose. Prova mantenere la calma e ad essere paziente.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà una giornata molto positiva anche grazie alla Luna e Marte favorevoli. Anche l'amore sarà molto favorevole. Ottimo weekend in arrivo.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, nelle prossime ore potresti mettere in campo tutta la tua creatività, lavorare su qualcosa di nuovo e bello, ma soprattutto incontrare qualcuno di interessante. Continua così!

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani, purtroppo sarà una giornata un po' complicata, con alcuni disguidi familiari. Sarà colpa anche della Luna in opposizione. Sii prudente.

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani avrai energia e voglia di metterti in gioco. Sarai in attesa di nuove opportunità, ma hai la certezza di stare andando incontro a un futuro molto importante. Continua a fare del tuo meglio.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, domani, finalmente, sarai più libero dalla negatività di questi giorni. Potresti avere risposte importanti che aspettavi da molto. Recupererai gradualmente.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, nelle prossime ore sarà meglio avere molta prudenza perché potresti essere al centro di qualche provocazione o momenti di grande imbarazzo. Cerca di stare lontano dalle polemiche futili e concentrati di più su te stesso.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani avrai la Luna favorevole. Approfittane perché i giorni successivi saranno più complessi. Per poi terminare la settimana con una meravigliosa domenica. Pensa a progettare qualcosa di bello.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, domani sarà la giornata giusta per dire tutto ciò che hai dentro, anche perché ne hai bisogno. In realtà vorresti al tuo fianco una persona più creativa e dinamica. Cerca di essere meno esigente.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, domani sarà il momento di fare i conti con te stesso. Fortunatamente il weekend sarà caratterizzato da una Luna favorevole. Prova a chiarire anche alcune situazioni di coppia.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, il re dell'oroscopo ti consiglia di proseguire dritto per la tua strada, di portare a termine tutti i progetti che hai in cantiere. Non lasciarti abbindolare da nessuno.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, per domani Fox ti consiglia di fare programmi per il fine settimana che si preannunciare essere alquanto bollente sotto ogni punto di vista.

