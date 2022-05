Oroscopo Paolo Fox, 13 maggio: un piacevolissimo venerdì per i Sagittario. Bufera in arrivo per i Cancro.

Iniziamo il nostro appuntamento giornaliero degli Astri per anticiparvi l’Oroscopo di Paolo Fox di domani 13 maggio 2022. L’astrologo romano Paolo Fox ci fornisce alcune utili anticipazioni circa i segni zodiacali più o meno fortunati del giorno.

Partiamo subito! Previsioni di domani:

Ariete, segno di fuoco, primo nello zodiaco, domani proseguirà il tuo lento ma progressivo recupero sotto ogni aspetto. Continua così e on demordere! Goditi al meglio il weekend.

Toro, segno di terra, secondo nello zodiaco, domani sarà indispensabile tenere la tua agitazione sotto controllo e mantenere la calma. Stai attraversando un momento degno di nota. Ma, abbi pazienza perché qualcosa di bello sta per arrivare.

Gemelli, segno di aria, terzo nello zodiaco, le prossime giornate saranno importanti per valutare nuovi progetti. Si tratta di seguire il tuo istinto. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci cambiamenti radicali. Anche in amore avrai un aspetto favorevole.

Cancro, segno di acqua, quarto nello zodiaco, domani la Luna sarà avversa. Dunque, ti converrà avere massima prudenza e calma. In un quadro astrologico così strano, come quello descritto da Fox, anche i sentimenti possono essere vittima di qualche piccola o grande bufera. Sii prudente!

Leone, segno di fuoco, quinto nello zodiaco, domani potrai contare su una bellissima Luna. In vista c'è un cambiamento imminente. Le cose d'ora in poi andranno di bene in meglio. Goditi al meglio questo weekend di maggio.

Vergine, segno di terra, sesto nello zodiaco, da domani potrai dedicarti a recuperare un buon equilibrio. Sii prudente con le finanze, perché nei giorni passati hai speso più del dovuto. Le relazioni che hanno vissuto una piccola crisi, potranno ripartire.

Bilancia, segno di aria, settimo nello zodiaco, come anticipa il re dell'oroscopo, domani sarà un'altra giornata inquieta. Meglio non assecondare una certa insofferenza e nervosismo che senti addosso da un po'. Se hai problemi sul lavoro o in famiglia, sarebbe il caso di parlarne con calma e, se possibile, raggiungere un accordo.

Scorpione, segno di acqua, ottavo nello zodiaco, domani dedicati a programma qualcosa di bello per il weekend in arrivo che sarà pieno di belle emozioni. I single potrebbero imbattersi in una conoscenza interessante.

Sagittario, segno di fuoco, nono dello zodiaco, secondo l'oroscopo di Paolo Fox domani si preannuncia una buona giornata, grazie anche alla Luna in aspetto favorevole. Hai ritrovato una bella carica vitale. In questi giorni potrai ricevere emozioni piacevoli e chissà, perfino un nuovo amore.

Capricorno, segno di terra, decimo nello zodiaco, come preannunciato già nell'oroscopo di oggi, domani servirà ancora avere prudenza per evitare che momenti di tensioni sfocino in conflitti accesi. E' importante parlare e dialogare anche in famiglia.

Acquario, segno di aria, undicesimo nello zodiaco, domani sarà una giornata più tranquilla rispetto a quella appena trascorsa. Hai tanta voglia di fare e di metterti in gioco e ciò è molto positivo per il tuo futuro e per l'ambito amoroso.

Pesci, segno di acqua, dodicesimo e ultimo nello zodiaco, anche domani sarà necessario avere prudenza per evitare discussioni e malumori. Da sabato tornerà il sereno e potrai godere di una bellissima Luna per tutto il weekend. Non mollare!

L’articolo Oroscopo Paolo Fox, 13 maggio: un piacevolissimo venerdì per i Sagittario. Bufera in arrivo per i Cancro. proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.