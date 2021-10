oroscopo-paolo-fox-13-ottobre,-le-previsioni-segno-per-segno

Oroscopo Paolo Fox per oggi, 13 ottobre 2021. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 13 ottobre?

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore è probabile che proprio in questa giornata ci sia qualcosa da rivedere col partner. A lavoro giornata interlocutoria in attesa degli sviluppi di progetti avviati tempo addietro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la situazione è standby a causa del troppo lavoro, con un po’ di pazienza recupererai il tempo perduto. A lavoro un cambiamento è possibile, però se comporta spese eccezionali attenzione a non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se nel corso degli ultimi due giorni ci sono state parecchie divergenze, cerca di recuperare il tuo rapporto con il partner senza assillarlo. A lavoro i prossimi tre giorni si prospettano molto positivi.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore rimanda inutili polemiche con il partner, non è il momento adatto. A lavoro giorni ideali per concretizzare o portare avanti un progetto di lavoro a cui tieni molto.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore è il momento per chi è single di guardarsi attorno. A lavoro è il periodo migliore per accordarti su cose importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è il momento ideale per rappacificarti con una persona con cui hai avuto problemi ultimamente. A lavoro c’è qualche problema da risolvere, una spesa imprevista, in ogni caso riuscirai a trovare la quadratura del cerchio.

Oroscopo Bilancia, Scorpione e Sagittario oggi 13 ottobre 2021

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore ci potranno essere discussioni nelle coppie di vecchia data per motivi futili. A lavoro, come in amore, anche nell’ambito lavorativo sembra una giornata fiacca.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore oggi puoi ancora salvare un rapporto. A lavoro i rapporti professionali sono da rivedere per affrontare nuove sfide.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore situazione interessante, oggi e domani grandi emozioni. A lavoro nuove opportunità, soprattutto per coloro che hanno un’attività in proprio.

Oroscopo Paolo Fox 13 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore situazione ancora neutrale per l’amore, le amicizie che nascono in questo periodo potranno diventare qualcosa di più. A lavoro un problema improvviso riguardante l’abitazione ti costringerà a una spesa imprevista.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore inizia a guardarti intorno, è il momento di intraprendere nuove avventure. A lavoro è arrivato il momento di cambiare aria.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore entro domenica è possibile ricucire uno strappo in amore. A lavoro non è questo il periodo migliore per ottenere delle promozioni.